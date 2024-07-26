11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
10 200₽ за человека
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВласова26 июля 2024Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
- ВВадим26 июля 2024Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
- ААндрей26 июля 2024Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Фототуры и фотосессии с экскурсией», 364 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь