Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
334 отзыва
11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
10 200 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
На машине
28 отзывов
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
5 000 за человека
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Джиппинг
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Власова
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
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    тюленя. Сергей нам все рассказал, об историии и природе края, показал самые красивые и интересные места - познавательно, легко и с юмором! Был к нам внимателен и терпелив. Особенно хочу отметмть аккуратность при вождении, дорога местами сложная. Все продумано до мелочей и рассчитано до минуты! Большое спасибо!

  • В
    Вадим
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
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    согласовали время выезда. Благодарю за профессионализм и отзывчивость водителя-экскурсовода Сергея. Увидел своими глазами, а главное искупался в Баренуевом море! Очень познавательная и интересная экскурсия. Обязательно советую её посетить. Также благодарю сотрудника компании Вячеслава за оперативную организацию экскурсии.

  • А
    Андрей
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
  2. Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
  3. Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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