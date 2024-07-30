Однодневные – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - врата в Арктику
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
44 отзыва
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500 за человека
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
На машине
17 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 500 за человека
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
Джиппинг
На машине
12 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
Путешествие к водопаду Красивый в Хибинах из Мурманска. Включены трансферы, обед и сопровождение гида. Насладитесь природой Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
11 000 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
15 авг в 08:30
24 авг в 08:30
30 000 за всё до 5 чел.
Из Мурманска - в Саамскую деревню
На машине
На снегоходах
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Ездили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в
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    дороге. Сергей - настоящий профессионал своего дела. Прекрасно ведёт машину по бездорожью, параллельно интересно рассказывает обо всём. На всех локациях даёт достаточно времени, никогда не торопит. Всем советую 👍

    Ездили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в дорогеЕздили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в дорогеЕздили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в дорогеЕздили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в дорогеЕздили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в дороге
  • П
    Полина
    26 июля 2024
    Териберка - врата в Арктику
    Поездка классная, насыщенная, на весь день. Гил Павел очень ответственный и заботливый. Автобус комфортный. Еще и с погодой повезло, было очень красиво и живописно
    Поездка классная, насыщенная, на весь день. Гил Павел очень ответственный и заботливый. Автобус комфортный. Еще иПоездка классная, насыщенная, на весь день. Гил Павел очень ответственный и заботливый. Автобус комфортный. Еще иПоездка классная, насыщенная, на весь день. Гил Павел очень ответственный и заботливый. Автобус комфортный. Еще и
  • Н
    Наталия
    23 июля 2024
    К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Экскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечно долгая, но великолепные виды
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    стоили того! Игорь отличный водитель, так что бездорожье пролетело незаметно, наслаждались природой! Конечно же были остановки у красивых озер - Малый Вудьявр, Длинное, Сердцевидное; на смотровой площадке с видом на Хибины и в завершении маршрута - Рисйокский водопад! Очень красивый! Спасибо большое за экскурсию, все понравилось!

    Экскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечноЭкскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечно
  • А
    Александра
    21 июля 2024
    К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Сама экскурсия замечательная, было очень интересно, но нужно поработать с организацией процесса. На сайте написано,что заберут из любого удобного места
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    в Мурманске, накануне оказалось, что приехать нужно всем к определенному отелю самостоятельно. Долго ждали автобус, который повезёт непосредственно в горы. В итоге автобус приехал и через 5 минут нам говорят, что он сломался и нужно ждать ещё. Остальное все супер!

    Сама экскурсия замечательная, было очень интересно, но нужно поработать с организацией процесса. На сайте написано,что заберутСама экскурсия замечательная, было очень интересно, но нужно поработать с организацией процесса. На сайте написано,что заберутСама экскурсия замечательная, было очень интересно, но нужно поработать с организацией процесса. На сайте написано,что заберут
  • Д
    Диана
    18 июля 2024
    Териберка - врата в Арктику
    Спасибо за экскурсию, Териберка великолепна)
  • Н
    Николай
    12 июля 2024
    Териберка - врата в Арктику
    Великолепная экскурсия. Гид Никита рассказал очень много интересного, показал многие места даже сверх программы. Водитель, если не ошибаюсь, Евгений, также
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    выше всяких похвал, довёз быстро и безопасно. Морская прогулка также великолепна - увидели как минимум трёх китов👍 Экипаж катера очень грамотный, за лодкой прекрасно следят. Можно смело рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Териберка - врата в Арктику
  2. Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
  3. К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
  4. Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
  5. Из Мурманска - в Саамскую деревню
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
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