скидка
10%
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборТериберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
8 500₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
Путешествие к водопаду Красивый в Хибинах из Мурманска. Включены трансферы, обед и сопровождение гида. Насладитесь природой Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
11 000₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
15 авг в 08:30
24 авг в 08:30
30 000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 июля 2024Ездили 29.07 с Сергеем на водопад Красивый. Действительно, очень красиво! Весь маршрут чётко построен, даже включено питание и перекус в
- ППолина26 июля 2024Поездка классная, насыщенная, на весь день. Гил Павел очень ответственный и заботливый. Автобус комфортный. Еще и с погодой повезло, было очень красиво и живописно
- ННаталия23 июля 2024Экскурсия к водопаду Красивый состоялась 17 июля. Нашим гидом был Игорь, группа 4 человека. Дорога конечно долгая, но великолепные виды
- ААлександра21 июля 2024Сама экскурсия замечательная, было очень интересно, но нужно поработать с организацией процесса. На сайте написано,что заберут из любого удобного места
- ДДиана18 июля 2024Спасибо за экскурсию, Териберка великолепна)
- ННиколай12 июля 2024Великолепная экскурсия. Гид Никита рассказал очень много интересного, показал многие места даже сверх программы. Водитель, если не ошибаюсь, Евгений, также
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Однодневные»
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