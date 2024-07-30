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в Мурманске, накануне оказалось, что приехать нужно всем к определенному отелю самостоятельно. Долго ждали автобус, который повезёт непосредственно в горы. В итоге автобус приехал и через 5 минут нам говорят, что он сломался и нужно ждать ещё. Остальное все супер!