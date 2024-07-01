10 часов
Водная прогулка
Лучший выборТериберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Отель Меридиан (площадь Пять Углов)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
10 200₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500₽ за человека
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
22 авг в 09:00
от 80006 800₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 июля 2024Понравилось всё! Группа 7 человек, всё классные! Гид Юрий, сделал экскурсию незабываемой!!! Спасибо огромное!
- ССергей24 июня 2024Очень хорошо, рекомендую гида Юрия, не пожалеете)
- ААнна18 июня 2024Огромное спасибо Антону за потрясающую экскурсию. Антон настоящий профессионал своего дела: его глубокие знания истории и культуры сделали наше путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Осенние экскурсии»
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