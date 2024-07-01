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поистине незабываемым. Он не только рассказывал интересные факты, но и сумел пробудить наш интерес к изучению местных традиций))) Экскурсия была организована идеально. Мы посетили все запланированные достопримечательности п. Териберка, не торопясь и с возможностью задать любые вопросы. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Кольского полуострова.