Осенние экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Осенние экскурсии» в Мурманске, цены от 4 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
Пешая
281 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Отель Меридиан (площадь Пять Углов)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
10 200 за человека
Териберка - бесценное достояние севера
На машине
скидка
10%
595 отзывов
10 часов
Групповая
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500 за человека
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Пешая
На машине
скидка
15%
111 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
22 авг в 09:00
от 80006 800 за всё до 3 чел.
Кировск - сердце Хибин
На машине
48 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье
30 авг в 08:30
31 авг в 08:30
7 500 за человека
Впечатляющая Териберка
57 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 июля 2024
    Впечатляющая Териберка
    Понравилось всё! Группа 7 человек, всё классные! Гид Юрий, сделал экскурсию незабываемой!!! Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Впечатляющая Териберка
    Очень хорошо, рекомендую гида Юрия, не пожалеете)
  • А
    Анна
    18 июня 2024
    Впечатляющая Териберка
    Огромное спасибо Антону за потрясающую экскурсию. Антон настоящий профессионал своего дела: его глубокие знания истории и культуры сделали наше путешествие
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    поистине незабываемым. Он не только рассказывал интересные факты, но и сумел пробудить наш интерес к изучению местных традиций))) Экскурсия была организована идеально. Мы посетили все запланированные достопримечательности п. Териберка, не торопясь и с возможностью задать любые вопросы. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Кольского полуострова.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
  2. Териберка - бесценное достояние севера
  3. Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
  4. Кировск - сердце Хибин
  5. Впечатляющая Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
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