С Светлана Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Очень понравилось. Содержательно,познавательно. Экскурс в историю на отлично. Вежливый,приятный молодой человек.

Т Татьяна С Мурманском на «ты» Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам гид! Самые лучшие рекомендации!

О Ольга Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Познакомились с городом и узнали его историю, благодаря Виктору! Очень познавательная экскурсия! Мурманск увидели с нескольких ракурсов.

С Сергей Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Виктор Боровиков -настоящий мастер своего дела, высокообразованный, интеллигентный, общительный человек. Рекомендуем.

В Вера Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Была на экскурсии 17.07.2024. Понравилось всё… сама экскурсия, гид Максим, компания… 🙂. Для первого знакомства с городом самое то, обращайтесь к Максиму, не пожалеете 🤗

М Мария Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Максим прекрасный рассказчик. Легкая подача, ответил на абсолютно все вопросы. Порекомендовал интересные места, которые не входят в обзорную экскурсию. Очень комфортное вождение. Однозначно рекомендую!

Д Дарья С Мурманском на «ты» Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания. Граммотная речь, отличные знания, экскурсия структурирована, хорошо организованна! 10 из 10!

О Ольга Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе читать дальше небольшой привал с вкусным горячим чаем и вкусными ватрушками. Показал и рассказал нам очень много интересного о городе. Обязательно порекомендую друзьям! Замечательная экскурсия! Даже дождь не испортил впечатлений,даже наоборот получилось атмосферно. Максим раздал всем дождевики, а в середине экскурсии мы устроили

Н Наталья Мурманск с офицером запаса ВМФ читать дальше 4 часа пролетели как одна минута. Юрий и Мария очень интересные, приятные люди, масса информации, хорошо построенный маршрут, комфортный автомобиль. Благодаря этой встрече влюбились в Мурманск. Хочется вернуться ещё и ещё. Знакомство с городом и регионом однозначно надо начинать с этой встречи!!! Полный восторг!!! Огромное спасибо!!! Это даже не экскурсия, а встреча с друзьями, которые тебя давно ждали. Невозможно наслушаться. Ооочень интересно!