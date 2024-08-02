По крышам – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мурманск с офицером запаса ВМФ
На машине
73 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 сен в 18:00
3 сен в 18:00
7 350 за всё до 3 чел.
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
77 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
1 сен в 10:00
6 сен в 10:00
от 8 850 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
На машине
63 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
23 авг в 11:00
26 авг в 11:00
от 7 000 за всё до 2 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
43 отзыва
4.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 августа 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Очень понравилось. Содержательно,познавательно. Экскурс в историю на отлично. Вежливый,приятный молодой человек.
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам гид! Самые лучшие рекомендации!
    Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Познакомились с городом и узнали его историю, благодаря Виктору! Очень познавательная экскурсия! Мурманск увидели с нескольких ракурсов.
  • С
    Сергей
    24 июля 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Виктор Боровиков -настоящий мастер своего дела, высокообразованный, интеллигентный, общительный человек. Рекомендуем.
  • В
    Вера
    19 июля 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Была на экскурсии 17.07.2024. Понравилось всё… сама экскурсия, гид Максим, компания… 🙂. Для первого знакомства с городом самое то, обращайтесь к Максиму, не пожалеете 🤗
  • М
    Мария
    17 июля 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасный рассказчик. Легкая подача, ответил на абсолютно все вопросы. Порекомендовал интересные места, которые не входят в обзорную экскурсию. Очень комфортное вождение. Однозначно рекомендую!
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  • Д
    Дарья
    14 июля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания. Граммотная речь, отличные знания, экскурсия структурирована, хорошо организованна! 10 из 10!
    Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания
  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Даже дождь не испортил впечатлений,даже наоборот получилось атмосферно. Максим раздал всем дождевики, а в середине экскурсии мы устроили
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    небольшой привал с вкусным горячим чаем и вкусными ватрушками. Показал и рассказал нам очень много интересного о городе. Обязательно порекомендую друзьям!

  • Н
    Наталья
    12 июля 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Полный восторг!!! Огромное спасибо!!! Это даже не экскурсия, а встреча с друзьями, которые тебя давно ждали. Невозможно наслушаться. Ооочень интересно!
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    4 часа пролетели как одна минута. Юрий и Мария очень интересные, приятные люди, масса информации, хорошо построенный маршрут, комфортный автомобиль. Благодаря этой встрече влюбились в Мурманск. Хочется вернуться ещё и ещё. Знакомство с городом и регионом однозначно надо начинать с этой встречи!!!

  • В
    Васильева
    9 июля 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Были на экскурсии 8 июля. Нам все очень понравилось, материал подавался в интересном формате - Мария дополняла Юрия и наоборот.
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    История города, военная тематика, жизнь города, интересные локации города, просто красивые места. Марие огромное спасибо за рассказ о городе, о магазинах, где можно купить вкусную рыбу, морской коллаген. Юрию огромный респект, такого увлекательного познавательного рассказа об истории, подводных лодках мы еще не слышали. Огромное спасибо Марии и Юрию за профессионализм.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мурманск с офицером запаса ВМФ
  2. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
  3. С Мурманском на «ты»
  4. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 8 850. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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