4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборМурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 сен в 18:00
3 сен в 18:00
7 350₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
1 сен в 10:00
6 сен в 10:00
от 8 850₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
23 авг в 11:00
26 авг в 11:00
от 7 000₽ за всё до 2 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 августа 2024Очень понравилось. Содержательно,познавательно. Экскурс в историю на отлично. Вежливый,приятный молодой человек.
- ТТатьяна28 июля 2024Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам гид! Самые лучшие рекомендации!
- ООльга28 июля 2024Познакомились с городом и узнали его историю, благодаря Виктору! Очень познавательная экскурсия! Мурманск увидели с нескольких ракурсов.
- ССергей24 июля 2024Виктор Боровиков -настоящий мастер своего дела, высокообразованный, интеллигентный, общительный человек. Рекомендуем.
- ВВера19 июля 2024Была на экскурсии 17.07.2024. Понравилось всё… сама экскурсия, гид Максим, компания… 🙂. Для первого знакомства с городом самое то, обращайтесь к Максиму, не пожалеете 🤗
- ММария17 июля 2024Максим прекрасный рассказчик. Легкая подача, ответил на абсолютно все вопросы. Порекомендовал интересные места, которые не входят в обзорную экскурсию. Очень комфортное вождение. Однозначно рекомендую!
- ДДарья14 июля 2024Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания. Граммотная речь, отличные знания, экскурсия структурирована, хорошо организованна! 10 из 10!
- ООльга13 июля 2024Замечательная экскурсия! Даже дождь не испортил впечатлений,даже наоборот получилось атмосферно. Максим раздал всем дождевики, а в середине экскурсии мы устроили
- ННаталья12 июля 2024Полный восторг!!! Огромное спасибо!!! Это даже не экскурсия, а встреча с друзьями, которые тебя давно ждали. Невозможно наслушаться. Ооочень интересно!
- ВВасильева9 июля 2024Были на экскурсии 8 июля. Нам все очень понравилось, материал подавался в интересном формате - Мария дополняла Юрия и наоборот.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «По крышам»
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