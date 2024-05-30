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Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ИИлья28 мая 2024Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)
- ССветлана27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
- ААнжелика21 мая 2024Большое спасибо за чудесную экскурсию, вкусный ягель и массу впечатлений. Отдельная благодарность нашему замечательному гиду, Павлу, за интереснейшую лекцию о
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Podborka-test»
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