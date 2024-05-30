Podborka-test – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test» в Мурманске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Морская прогулка из Териберки
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными
Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды
Начало: Причалы Териберки
Расписание: В 08:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
    читать дальше

    в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу!

  • А
    Анжелика
    21 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Большое спасибо за чудесную экскурсию, вкусный ягель и массу впечатлений. Отдельная благодарность нашему замечательному гиду, Павлу, за интереснейшую лекцию о
    читать дальше

    Кольском крае, за вежливость, доброжелательность, создание теплой атмосферы. Спасибо нашему водителю Алексею за то, что вез нас бережно и аккуратно в чистое и тепле. Всех вам благ! Вы делаете мир счастливым.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Podborka-test»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
  2. Териберка с выходом в Баренцево море
  3. Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
  4. Морская прогулка из Териберки
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Podborka-test" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 601 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Podborka-test», 601 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам