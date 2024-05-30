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в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу!