11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
10 200₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 50004 500₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Начало: Ул. Коминтерна, 14, Мурманск
Расписание: С понедельника по воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВласова26 июля 2024Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
- ВВадим26 июля 2024Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
- ААндрей26 июля 2024Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.
- ВВалентина25 июля 2024Посмотрели всё по программе. Отличная работа сопровождающего Алексея, аккуратное вождение, заботливое отношение к туристам, хорошее знание всех деталей маршрута. Часть дороги до Териберки ремонтируется. Плюс жаркая погода. Потребуется немного терпения. Очень хорошая организация экскурсии. Спасибо всем, особенно Алексею!
- ГГалина25 июля 2024Экскурсионная программа соответствует заявленной на сайте. Несколько утомительна дорога, и по длительности больше заняло по времени, чем заявлено. Благодаря гиду узнали и увидели много нового.
- ККуманева24 июля 2024Побывали на самом краю земли,, Какая же необыкновенно красивая природа севера!!! Огромная благодарность гиду Алесандру за внимательное,заботливое отношение,очень интересный,познавательный рассказ Экскурсия грамотно спланирована и организована Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Популярные экскурсии»
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