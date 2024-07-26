11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
10 200₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Начало: Ул. Коминтерна, 14, Мурманск
Расписание: С понедельника по воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 600₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саамская деревня
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:30
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от 8 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВласова26 июля 2024Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
- ВВадим26 июля 2024Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
- ААндрей26 июля 2024Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Природные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Природные», 465 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь