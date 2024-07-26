Природные – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Мурманске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
330 отзывов
11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
10 200 за человека
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Пешая
На автобусе
51 отзыв
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
Начало: Ул. Коминтерна, 14, Мурманск
Расписание: С понедельника по воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 600 за человека
Саамская деревня
На квадроциклах
27 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саамская деревня
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:30
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от 8 000 за всё до 2 чел.
Впечатляющая Териберка
57 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Власова
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
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    тюленя. Сергей нам все рассказал, об историии и природе края, показал самые красивые и интересные места - познавательно, легко и с юмором! Был к нам внимателен и терпелив. Особенно хочу отметмть аккуратность при вождении, дорога местами сложная. Все продумано до мелочей и рассчитано до минуты! Большое спасибо!

  • В
    Вадим
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
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    согласовали время выезда. Благодарю за профессионализм и отзывчивость водителя-экскурсовода Сергея. Увидел своими глазами, а главное искупался в Баренуевом море! Очень познавательная и интересная экскурсия. Обязательно советую её посетить. Также благодарю сотрудника компании Вячеслава за оперативную организацию экскурсии.

  • А
    Андрей
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
  2. Бескрайние сопки и залив: иной вид на Мурманск
  3. Саамская деревня
  4. Впечатляющая Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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