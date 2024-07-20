Сейчас в Мурманске в категории "Туры из Петербурга" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5