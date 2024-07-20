Туры из Петербурга – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Туры из Петербурга» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - бесценное достояние севера
На машине
скидка
10%
595 отзывов
10 часов
Групповая
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
14 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
9 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Пешая
На машине
скидка
10%
8 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
90008 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Териберка - бесценное достояние севера
    Огромное спасибо гиду Егору за увлекательную и прекрасно организованную экскурсию в Териберку! Егор показал все достопримечательности, рассказал много интересной и познавательной информации! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Териберка - бесценное достояние севера
    Увидела тундру, ветряки, Териберку, Баренцево море, пляж яйца дракона, водопад, птичий базар, затонувшие корабли. Природа просто потрясла своей красотой. Правда,
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    хотелось бы как то улучшить спуск на катер и подьем с него. А остальное все просто замечательно. Большое спасибо за массу впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры из Петербурга»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка - бесценное достояние севера
  2. Фотоохота на китов в Териберке
  3. Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Туры из Петербурга" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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