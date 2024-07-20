скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
50004 500₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
9 000₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
90008 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июля 2024Огромное спасибо гиду Егору за увлекательную и прекрасно организованную экскурсию в Териберку! Егор показал все достопримечательности, рассказал много интересной и познавательной информации! Всем рекомендую!
- ООльга20 июля 2024Увидела тундру, ветряки, Териберку, Баренцево море, пляж яйца дракона, водопад, птичий базар, затонувшие корабли. Природа просто потрясла своей красотой. Правда,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры из Петербурга»
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