Все – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Мурманске, цены от 4 160 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Водопады в окрестностях Мурманска
На машине
скидка
35%
37 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Путешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
64004 160 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
На машине
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
На машине
5 часов
Групповая
до 20 чел.
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
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    детей и взрослых. Ребёнок по пути наелся ягод - черники, водники и немного морошки. Всем всё понравилось, все в восторге! Спасибо!

  • G
    Galina
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
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    дети 13 и 6 лет, они в восторге. Напились чаю с печеньем на привале. Пешая часть маршрута несложная. Нам понравилось, рекомендуем.

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Водопады в окрестностях Мурманска
    Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном крае! Чувствовали себя в
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    поездке очень раскрепощенно, все локации очень понравились, нагулялись по северной красивой природе,"вишенкой на торте" был очень вкусный чай у водопада! Однозначно рекомендую!!

    Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северномОтличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном
  • К
    Кристина
    23 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
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    водитель, вежливый и интересный человек. Рассказал несколько интересных фактов, которые раньше не знали. На локациях вы можете сами выбирать, идти или нет. Мы не пошли только в волшебный лес, потому что ровно напротив показывали невероятной красоты закат. Выехали из Мурманска в 9 утра, вернулись около 20:00. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопады в окрестностях Мурманска
  2. Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
  3. За северным сиянием - на ратраке (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 160 до 9 900 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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