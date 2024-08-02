скидка
35%
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выборПутешествие к водопадам и пляжу Мурманска с пикником
Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
64004 160₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Отличная экскурсия. По пути в машине гид рассказывал об истории Мурманска и местной природе. Водопады доступны для всех - и
- GGalina2 августа 2024Отличное мини-путешествие по окрестностям Мурманска. Красивые виды, водопады и сами рассказы экскурсовода. Мы ездили с гидом Геннадием, с нами были
- ЕЕлена2 августа 2024Отличная экскурсия, очень интересный маршрут, огромное спасибо гиду Анатолию за интересные рассказы о Мурманске, о северном крае! Чувствовали себя в
- ККристина23 февраля 2024Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
- ТТамара19 февраля 2024Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 4 160 до 9 900 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «За городом и природа», 61 ⭐ отзыв, цены от 4160₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь