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4.5 часа

Лучший выбор

Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад

Начало: По договорённости в черте г. Мурманск