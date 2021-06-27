Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Добрый день.



24-26 июня была на Экскурсии. В целом советую всем посетить этот маршрут. Лучше делать после Териберки, а не наоборот.



1. Структура маршрута. Первый день был самым ударным и я считаю это правильным. Мы выехали в 8.00, на стоянку приехали около 23ч. Пока сил много, лучше больше посмотреть. Второй день в пути были около 7-8 часов, а третий день - Релакс на месте и дорога домой. Ужимать менее чем за 3 дня экскурсию не советую, т. к. дороги плохие и трястись нон-стоп мне бы не понравилось. Ещё большое спасибо Юрию, что везде мы могли побыть сколько хотели - никто не подгонял. А посидеть наверху горы с вино или асти мартини - незабываемо.



2. Содержание. Здесь следует обратить внимание, что гиды - не историки, а проводники. Соответственно, общий комментарий и рассказы гиды давали исчерпывающе для большинства людей. Я люблю больше информации, не всем подходит, поэтому я заранее читала что-то по теме. 1. Мне было интересно узнать про следы первых людей (15 тысяч лет назад в этой местности) и тут лучше Экскурсии в краеведческом музеи нету! Советую) 2. про Муста Тантури я читала воспоминания о боях, после этого было очень интересно уже с гидом смотреть в Реале эти места. Рядом живет Юрий Александрович, хранитель музея около данного места, советую посетить его экскурсию.



Там на самом, - на краю земли… Война… Муста-Тунтури…



Из мемуаров полковника Карла Руефа:

«Это было как на страшном суде, и как будто небеса разверглись. Неожиданно начавшаяся стрельба окончилась спустя час. Затем глухо разорвались несколько дымовых снарядов и в это время мы уже знали: "Они идут". Когда дымовая завеса спала, кровь застыла у нас в жилах. Русские, на сколько хватало взгляда, массы русских стали наступать на нас и самым страшным было то, что они презирая смерть, вообще не реагировали на огонь беспрерывно строчащих наших пулеметных расчетов, которые изрыгали целый снопы огней. Они не прятались, они падали толпами, но позади них уже шли новые толпы людей. Никто не бросался на землю. У гидры вырастали все новые и новые головы. Огонь пулеметов вообще на них не действовал. И тут из своего окопа я увидел как русские с душераздирающими криками Ура захватили, находящийся в 100 метрах от нас, опорный пункт … »

После таких воспоминаний история ожила для меня. Спасибо Юрию, что было достаточно времени обойти все и посмотреть…



3. Снаряжение

Большой плюс за то, что у гидов было все необходимое. Комфортные палатки, отличные большие спальники, дополнительные флисовые спальники-пледы для теплоты. Огромная палатка-кухня-столовая. Я в восторге)



4. Еда

В еде было самое необходимое: макароны с сосисками, блинчики, бутера с ветчиной, тушенка, куча печенек и прочих необходимых мелочей. Еда без изысков (нас предупредили сразу), поэтому советую позаботиться и закупиться с собой алкоголем/шоколадками/вкусняшками. По пути нас завезли в посёлок рыбаков, где можно было купить рыбу (семга, крабы, гребешки, морские ежи). Взяли семгу и гиды из половины сделали обалденный финский суп со сливками, а вторую половину засолили. Обалденно.

С собой была и газовая плита, и посуда, и холодильник. Юрий и Игорь очень быстро «накрывали поляну», поэтому поездка для меня прошла крайне комфортабельно (все как я люблю). Топчик.



5. Дорога

Дорог хороших нету - это правда. Быстро поездить не получится по кочкам. Автобус был достаточно комфортабельный, 2 гида + 3 пассажира. Больше человек - уже тесновато. Без «Драмины» не советую ездить - может укачать.



6. Комары

Все оказалось гораздо лучше, чем я думала. Часто комары не донимали: либо их сносило ветром, либо они просто парили и не знали, что можно кусать (дикие комары). Однако баллончик от Комаров лучше захватить!