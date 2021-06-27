Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе

Преодолеть перевал Муста Тунтури и остаться наедине с магической природой Русского Севера

5
1 отзыв
Пустынная тундра, отвесные утёсы и десятки километров морского побережья — отправляемся к самым неприступным уголкам Мурманской области.

За три дня в группе до 9 человек вы преодолеете перевал Муста Тунтури, увидите сакральные скалы Два Брата и Берег рыжих камней. Доберетесь до мысов Немецкий и Кекурский и встретите полярный день у сурового Баренцева моря.
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
3 дня на Рыбачьем и Среднем: путешествие в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

День 1: Муста Тунтури и полуостров Средний

В первый день мы доберемся до живописных водопадов на реке Титовка. Взберёмся на скалы хребта Муста Тунтури, заедем в военный музей и послушаем захватывающие истории его хранителя. А еще отыщем следы древних катаклизмов и ожесточённых сражений Второй Мировой: укрепления, осколки и остатки техники.

Затем по дорогам, недоступным для обычных автомобилей, мы объедем полуостров Средний. Увидим скалы-останцы Два Брата —культовое место саамов. На обед устроимся на Берегу рыжих камней, откуда в хорошую погоду можно увидеть берег Норвегии. Переночуем в устье ручья, на месте бывшего финского поселения. Вечером у костра я расскажу, как здесь оказались первые люди, почему они поселились в этих суровых краях и чем занимались.

День 2: мысы Немецкий и Кекурский

После завтрака мы доедем до мысов Немецкий и Кекурский на полуострове Рыбачий. Побываем в заброшенных гарнизонах Северного флота и у действующего маяка. По дороге остановимся в «ягодных» и «грибных» местах. Поужинаем под шум прибоя, а на ночь устроимся среди скал северного побережья Рыбачьего: это идеальное место для наблюдения полярного дня.

День 3: возвращение в Мурманск через тундру

Наш путь пройдет по внутренней части полуострова Рыбачий. Полюбуемся ландшафтом тундры, а если повезёт, встретим северных оленей. Затем вновь штурмуем перевал Муста Тунтури и выезжаем на трассу, чтобы вечером около 20 часов вернуться в Мурманск.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это путешествие на 3 дня
  • Хороших дорог в этих местах нет, поэтому экскурсия проходит на полноценных внедорожниках, подготовленных для такого рода приключений
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
  • Ночёвки в хороших удобных палатках. Пищу готовим на портативных газовых плитах и на костре.

Что входит в стоимость

  • трансфер на внедорожниках (Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Delica)
  • экскурсионное сопровождение и посещение музея
  • организация питания — обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй день
  • ночёвка в палаточном лагере (палатки, костровое оборудование, посуда)
  • аренда спальников, термоизолирующих ковриков

Погода может меняться, поэтому необходимо иметь с собой комплект тёплой одежды, непромокаемую/непродуваемую куртку, хорошую обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
27 июня 2021
Добрый день.

24-26 июня была на Экскурсии. В целом советую всем посетить этот маршрут. Лучше делать после Териберки, а не наоборот.

1. Структура маршрута. Первый день был самым ударным и я считаю это правильным. Мы выехали в 8.00, на стоянку приехали около 23ч. Пока сил много, лучше больше посмотреть. Второй день в пути были около 7-8 часов, а третий день - Релакс на месте и дорога домой. Ужимать менее чем за 3 дня экскурсию не советую, т. к. дороги плохие и трястись нон-стоп мне бы не понравилось. Ещё большое спасибо Юрию, что везде мы могли побыть сколько хотели - никто не подгонял. А посидеть наверху горы с вино или асти мартини - незабываемо.

2. Содержание. Здесь следует обратить внимание, что гиды - не историки, а проводники. Соответственно, общий комментарий и рассказы гиды давали исчерпывающе для большинства людей. Я люблю больше информации, не всем подходит, поэтому я заранее читала что-то по теме. 1. Мне было интересно узнать про следы первых людей (15 тысяч лет назад в этой местности) и тут лучше Экскурсии в краеведческом музеи нету! Советую) 2. про Муста Тантури я читала воспоминания о боях, после этого было очень интересно уже с гидом смотреть в Реале эти места. Рядом живет Юрий Александрович, хранитель музея около данного места, советую посетить его экскурсию.

Там на самом, - на краю земли… Война… Муста-Тунтури…

Из мемуаров полковника Карла Руефа:
«Это было как на страшном суде, и как будто небеса разверглись. Неожиданно начавшаяся стрельба окончилась спустя час. Затем глухо разорвались несколько дымовых снарядов и в это время мы уже знали: "Они идут". Когда дымовая завеса спала, кровь застыла у нас в жилах. Русские, на сколько хватало взгляда, массы русских стали наступать на нас и самым страшным было то, что они презирая смерть, вообще не реагировали на огонь беспрерывно строчащих наших пулеметных расчетов, которые изрыгали целый снопы огней. Они не прятались, они падали толпами, но позади них уже шли новые толпы людей. Никто не бросался на землю. У гидры вырастали все новые и новые головы. Огонь пулеметов вообще на них не действовал. И тут из своего окопа я увидел как русские с душераздирающими криками Ура захватили, находящийся в 100 метрах от нас, опорный пункт … »
После таких воспоминаний история ожила для меня. Спасибо Юрию, что было достаточно времени обойти все и посмотреть…

3. Снаряжение
Большой плюс за то, что у гидов было все необходимое. Комфортные палатки, отличные большие спальники, дополнительные флисовые спальники-пледы для теплоты. Огромная палатка-кухня-столовая. Я в восторге)

4. Еда
В еде было самое необходимое: макароны с сосисками, блинчики, бутера с ветчиной, тушенка, куча печенек и прочих необходимых мелочей. Еда без изысков (нас предупредили сразу), поэтому советую позаботиться и закупиться с собой алкоголем/шоколадками/вкусняшками. По пути нас завезли в посёлок рыбаков, где можно было купить рыбу (семга, крабы, гребешки, морские ежи). Взяли семгу и гиды из половины сделали обалденный финский суп со сливками, а вторую половину засолили. Обалденно.
С собой была и газовая плита, и посуда, и холодильник. Юрий и Игорь очень быстро «накрывали поляну», поэтому поездка для меня прошла крайне комфортабельно (все как я люблю). Топчик.

5. Дорога
Дорог хороших нету - это правда. Быстро поездить не получится по кочкам. Автобус был достаточно комфортабельный, 2 гида + 3 пассажира. Больше человек - уже тесновато. Без «Драмины» не советую ездить - может укачать.

6. Комары
Все оказалось гораздо лучше, чем я думала. Часто комары не донимали: либо их сносило ветром, либо они просто парили и не знали, что можно кусать (дикие комары). Однако баллончик от Комаров лучше захватить!

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