Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Компания оставляет за собой право менять порядок и программы экскурсий. При любых изменениях координаторы обязательно оповестят заблаговременно.

Возьмите с собой: солнечные очки, паспорт, полис ОМС, наличные деньги, персональный термос или термокружку (по желанию), портативную зарядку, предметы личной гигиены, личную аптечку, рюкзак. Температура воздуха в Мурманске может опускаться до −30 С, поэтому рекомендуем взять с собой термобельё, зимнюю тёплую куртку и зимние штаны, высокую зимнюю тёплую обувь, шапку, шарф, перчатки. Также берите с собой запасные вещи.

Транспорт: туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Билеты в Мурманск: прибывайте в Мурманск в четверг до 18:00, чтобы успеть на первый выезд на северное сияние. Вылет из Мурманска в воскресенье планируйте после 19:00.