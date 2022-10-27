4 дня в сердце Кольского Севера

Прокатиться в оленьей упряжке, познакомиться со столицей Арктики и побывать в Териберке

Едем в суровый, но притягательный край, чтобы познакомиться с историей города-героя Мурманска, полюбоваться холодным Баренцевым морем и поохотиться за северным сиянием.

Вы посетите знаменитый атомный ледокол «Ленин», заглянете в гости к саамам, попробуете блюда арктической кухни и увидите, как замерзают водопады.
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
4 дня в сердце Кольского Севера
Ближайшие даты:
1
дек
8
дек
15
дек
22
дек
12
янв
19
янв
26
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Компания оставляет за собой право менять порядок и программы экскурсий. При любых изменениях координаторы обязательно оповестят заблаговременно.
Возьмите с собой: солнечные очки, паспорт, полис ОМС, наличные деньги, персональный термос или термокружку (по желанию), портативную зарядку, предметы личной гигиены, личную аптечку, рюкзак. Температура воздуха в Мурманске может опускаться до −30 С, поэтому рекомендуем взять с собой термобельё, зимнюю тёплую куртку и зимние штаны, высокую зимнюю тёплую обувь, шапку, шарф, перчатки. Также берите с собой запасные вещи.
Транспорт: туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Билеты в Мурманск: прибывайте в Мурманск в четверг до 18:00, чтобы успеть на первый выезд на северное сияние. Вылет из Мурманска в воскресенье планируйте после 19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 18:00
Завершение: Мурманск, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚌На автобусе🧳Многодневные туры3-дневные турыК оленям🐼Животные

Похожие туры в Мурманске

Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Поймать северное сияние и узнать историю самого крупного города Заполярья
Аэропорт Мурманска
27 окт
10 ноя
17 ноя
24 ноя
44 900 за 1 человека
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Погулять по столице Заполярья, рассмотреть петроглифы Канозера и встретить китов
Мурманск, аэропорт, 14:00
6 окт
13 окт
52 000 за 1 человека
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
4 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
Экскурсионный тур «Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров» на 4 дня
г. Мурманск
31 дек
2 янв
4 янв
от 39 000 за 1 человека
Териберка - побывать на краю Русского Севера
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
4.3
4 отзыва
Териберка - побывать на краю Русского Севера
Почувствовать истинный характер Арктики, рассмотреть визитные карточки поселка и узнать его историю
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
от 15 000 за всё до 3 чел.
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
2 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
Вы увидите всю красоту Кольского края за 2 дня
Аэропорт Мурманск
60 550 за 1 человека
Холодное сердце Териберки
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
24 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
у вашего отеля в Мурманске
1 дек
2 дек
4 дек
5 дек
от 14 900 за всё до 3 чел.
Териберка. Север, который вы ждете
11 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Териберка. Север, который вы ждете
Понять тонкую красоту природы и услышать предания Кольского края
на площади Пять Углов в Мурманске
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
6 000 за 1 человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
36 000 за 1 человека
Новогоднее приключение в Арктике
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новогоднее приключение в Арктике
Побывать на краю света, увидеть северное сияние и насладиться арктической кухней
Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
31 дек
3 янв
48 900 за 1 человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Мурманск
30 сен
7 окт
14 окт
21 окт
16 900 за 1 человека
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием
Мурманск, площадь 5 углов
69 900 за 1 человека
Незабываемая Териберка
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
5
4 отзыва
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
по договоренности
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
от 14 100 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ