8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка

Прокатиться по лесу на снегоходе, попробовать арктическую кухню и покормить оленей

Это в городе на 8 марта тепло и сыро, ну а в Мурманске — зима, зима, зима! Отправляемся на Кольский за застывшими озёрами, снежными просторами и каменными пляжами.

Будем пить ароматный травяной чай местного сбора, погрузимся в культуру саамов и узнаем, как им удаётся не замерзать даже в самые лютые стужи.

Вас ждут катание на снегоходе (вы сами сможете им управлять), знакомство с представителями северной фауны — хаски, оленями, кроликами и гусями, удивительные ледяные фигуры и прогулка по столице Арктики.
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
8 марта за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Ближайшие даты:
4
мар
8
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, вы можете выбирать любые рейсы. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с вылетом после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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