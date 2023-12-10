Покататься на снегоходах и порыбачить, увидеть северное сияние и узнать тайны Сейдозера
Прогуляетесь на лыжах по сказочному зимнему лесу и наловите рыбы, которую затем повар приготовит вам на ужин. Мы побываем у загадочного Сейдозера, чью тайну происхождения до сих пор пытаются разгадать учёные. А ещё вас ждёт наблюдение за северным сиянием, пикник на свежем воздухе и горячая банька. Также мы можем скорректировать программу в соответствии с вашими пожеланиями.
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Организационные детали
Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты.
Северное сияние — природное явление, которое никто не может гарантировать со 100%.
Программа тура по дням
Поездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сиянием
Встречаемся в селе Ловозеро и после подготовки отправляемся в путешествие на снегоходах с удобными санями до экоотеля. Вы прокатитесь по льду замёрзшего озера вдоль живописных берегов у подножия горного массива Ловозерские тундры. Протяжённость пути — около 20 км.
По приезде вас ждёт размещение в уютных и тёплых комнатах. Пообедав, на беговых лыжах прогуляемся по зимнему лесу, похожему на иллюстрации к сказкам. А после ужина будем наблюдать за северным сиянием — благоприятные погодные условия позволят вам увидеть это явление природы прямо с территории отеля.
Рыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесу
После завтрака идём на рыбалку. Для вас подготовят лунки и предоставят необходимое снаряжение. Даже если вы ни разу не рыбачили, вас научат и всё покажут, а вечером из улова повар приготовит ужин.
Во второй половине дня совершим путешествие к мистическому Сейдозеру. Его название переводится с саамского как «Святое озеро», а в окрестностях происходят загадочные явления, которые связывают с версией, что под горой Нинчурт на берегу водоёма находится древний город шаманов. Другое объяснение — концентрация в Ловозерских тундрах магнитных и сейсмических аномалий. Вы увидите каменного великана — «Куйву». Его огромный силуэт, застывший на одной из скал, очертаниями напоминает человека, а о происхождении тоже сложены легенды. Согреемся ароматным чаем на свежем воздухе, покатаемся на ледянках. По возвращении в отель поужинаем, и вы попаритесь в бане. Желающие смогут окунуться в чистейший снег.
Дополнительно предлагаем на вечер лесное приключение. Сотрудник отеля привезёт вас на снегоходе с санями к живописной стоянке на берегу тундровой реки Афанасия. Разведёт костёр, организует пикник, и вместе вы приготовите уху.
Обратный путь
После завтрака снова садимся на снегоходы с санями и тем же маршрутом, что и в первый день, едем до села Ловозеро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Село Ловозеро, время - по договорённостиЗавершение: Село Ловозеро, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.