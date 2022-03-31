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Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».

Ориентировочное время сборов: 20:00 — 21:30.

Точное время сообщит организатор накануне.

Отправляемся в тур!

Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 — 02:00 ночи.

Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.