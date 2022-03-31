Арктическая осень. Охота на северное сияние

Добро пожаловать на север, на Кольский полуостров

5
3 отзыва
Добро пожаловать на север, на Кольский полуостров! Мы подготовили для вас осеннюю программу, в ходе которой мы отправимся на поиски северного сияния (если не увидим в первый раз, то обязательно поедем еще раз без каких-либо доплат), отправимся в легендарную Териберку к побережью Баренцева моря, познакомимся с саамской культурой и северными оленями!
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Арктическая осень. Охота на северное сияние
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Город-герой Мурманск
Город-герой Мурманск
Погуляем по городу и увидим основные достопримечательности
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с жизнью коренного народа Кольского полуострова — саами
Северные животные
Северные животные
Встретимся с удивительным животным миром — северные олени и милые хаски
Ледокол «Ленин»
Ледокол «Ленин»
Посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин»
Пляж драконьих яиц
Пляж драконьих яиц
Прогуляемся к побережью Баренцева моря с уникальными сказочными камнями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».

Ориентировочное время сборов: 20:00 — 21:30.

Точное время сообщит организатор накануне.

Отправляемся в тур!

Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 — 02:00 ночи.

Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.

Прибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сиянием
2 день

Саамская деревня

08:30 — старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 - 2 часа.

Программа в саамской деревне:

Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.

Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова — оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.

Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить идолов.

После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.

Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».

Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке, на банане, закрепленных за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!

После насыщенной программы пора пообедать!

Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.

После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).

Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня
3 день

Экскурсия в Териберку на побережье

10:00 — старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Программа экскурсии в Териберку:

Расстояние до Териберки около 130 км.

Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.

Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).

Прогулка к водопаду, впадающему в море.

Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в старую Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.

У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Экскурсия в Териберку на побережьеЭкскурсия в Териберку на побережьеЭкскурсия в Териберку на побережьеЭкскурсия в Териберку на побережье
4 день

Экскурсия по Мурманску

10:00 — старт на экскурсию от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.

Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

Пересечем самый длинный Кольский мост за полярным кругом, длина которого составляет 2,5 км.

Мемориальный комплекс микрорайона Абрам-Мыс (ранее посёлок), расположенный на противоположном берегу Кольского залива.

Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).

Возвращение к гостинице «Азимут».

Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.

Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.

Экскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по Мурманску

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от выбранного размещения:

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)25000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение34000 / 41500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение37000 / 46000

Стоимость тура на 3-6 ноября 2022 года

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)27000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение36000 / 42500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение38000 / 46500

Стоимость указана на 1 человека при размещении в отелях 3* и 4* (Azimut, Бутик Отель Ренессанс, Гларус). Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 выезд на северное сияние + фотосъемка
  • Питание, указанное в программе
  • 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
  • Экскурсия в Териберку
  • Экскурсия по Мурманску
  • Билеты на ледокол «Ленин»
  • Обеды во время экскурсий
  • Экскурсия в саамскую деревню
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Трансфер аэропорт — Мурманск — аэропорт
  • Размещение в Мурманске
  • Питание не указанное в программе: завтраки и ужины, обед в первый день программы
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • высокая зимняя обувь без каблуков;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • зимние штаны и куртка.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Включен ли трансфер из аэропорта в Мурманск в стоимость?

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

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