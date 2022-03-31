Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.
Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».
Ориентировочное время сборов: 20:00 — 21:30.
Точное время сообщит организатор накануне.
Отправляемся в тур!
Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 — 02:00 ночи.
Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то вторая ночь будет организована для наших гостей без доплат.
08:30 — старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 - 2 часа.
Программа в саамской деревне:
Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.
Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова — оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.
Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить идолов.
После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.
Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».
Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке, на банане, закрепленных за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!
После насыщенной программы пора пообедать!
Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.
После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).
Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
10:00 — старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Программа экскурсии в Териберку:
Расстояние до Териберки около 130 км.
Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
Прогулка к водопаду, впадающему в море.
Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в старую Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.
У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
10:00 — старт на экскурсию от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.
Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Пересечем самый длинный Кольский мост за полярным кругом, длина которого составляет 2,5 км.
Мемориальный комплекс микрорайона Абрам-Мыс (ранее посёлок), расположенный на противоположном берегу Кольского залива.
Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).
Возвращение к гостинице «Азимут».
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от выбранного размещения:
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|25000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|34000 / 41500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|37000 / 46000
Стоимость тура на 3-6 ноября 2022 года
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|27000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|36000 / 42500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|38000 / 46500
Стоимость указана на 1 человека при размещении в отелях 3* и 4* (Azimut, Бутик Отель Ренессанс, Гларус). Завтраки (шведский стол) включены в стоимость тура при тарифе с проживанием.
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.