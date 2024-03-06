За одно путешествие успеем максимум: побываем на самом краю света, в Териберке, увидим кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона, погуляем по ледяным лабиринтам «Снежной деревни» в Кировске и прокатимся на уникальном SnowBus по живописным местам Хибинского массива. А ещё вы попробуете традиционную уху из сига, покормите кроликов и сделаете селфи с оленем в Саамской деревне. За северным сиянием нам не придётся никуда ехать — мы будем жить за городом. Сначала в иглу со стеклянным куполом, а затем в коттеджах на берегу моря с панорамными окнами.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

— Рюкзак 15-20 л для прогулок

— Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море

— Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

— Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА

— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)

— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)

— Куртка утепленная (пуховик)

— Шапка утепленная, теплый бафф

— Нательное белье

— Комплект термобелья

— Кофта утепленная (флисовая)

— Носки треккинговые (синтетика)

— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)

— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)

— Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые

— Купальное белье, тапочки для бани

— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)

— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)

— Термос (1 литр)

— Маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом)

— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек