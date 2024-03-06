Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Индивидуальный тур в Мурманске

Побывать в гостях у саамов, прокатиться на Снежном автобусе и погулять по берегу океана

За одно путешествие успеем максимум: побываем на самом краю света, в Териберке, увидим кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона, погуляем по ледяным лабиринтам «Снежной деревни» в Кировске и прокатимся на уникальном SnowBus по живописным местам Хибинского массива.

А ещё вы попробуете традиционную уху из сига, покормите кроликов и сделаете селфи с оленем в Саамской деревне. За северным сиянием нам не придётся никуда ехать — мы будем жить за городом. Сначала в иглу со стеклянным куполом, а затем в коттеджах на берегу моря с панорамными окнами.
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Арктическое приключение в поисках северного сияния с проживанием в иглу и на берегу моря
Ближайшие даты:
6
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:
— Рюкзак 15-20 л для прогулок
— Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
— Химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
— Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Нательное белье
— Комплект термобелья
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (синтетика)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые
— Купальное белье, тапочки для бани
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Программа тура по дням

1 день

Северное сияние на берегу озера Канентъявр

Встретимся в Мурманске в 13:00 и на микроавтобусе отправимся на озеро Канентъявр. Ехать предстоит около 50 км. Заселимся в комфортабельные иглу на базе отдыха. Ночью вы сможете любоваться северным сиянием — у иглу стеклянный купол.

Пообедаем и пойдём гулять по берегу озера. Вдоволь надышимся свежими лесными ароматами, вернёмся в иглу и будем ждать северное сияние.

Северное сияние на берегу озера КанентъяврСеверное сияние на берегу озера КанентъяврСеверное сияние на берегу озера Канентъявр
2 день

Добро пожаловать в Териберку

Позавтракаем и поедем в Териберку — рыбацкую деревушку на берегу Баренцева моря. Расстояние — 70 км. Знакомство со знаменитым на весь мир посёлком начнём с Батарейского водопада, а затем отправимся на каменный пляж с валунами необычной формы, напоминающими яйца дракона. Будем много фотографироваться — виды на Северный Ледовитый океан завораживают.

На обратном пути остановимся на кладбище кораблей. Из тёмных вод здесь торчат остовы судов, будто скелеты огромных чудовищ. Заселимся в панорамные коттеджи на берегу моря. Поужинаем и будем ждать северное сияние.

Добро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в ТериберкуДобро пожаловать в Териберку
3 день

Развлечения в Саамской деревне

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в Саамскую деревню. Сегодня вы сможете погладить оленей, увидеть песцов и лосей, сфотографироваться с хаски и покормить милых кроликов. Будут и активные развлечения: с ветерком прокатимся на банане, снегоходе и оленьей упряжке.

Вас познакомят с традициями и обычаями саамов, коренного народа Мурманской области, а затем пообедаем. В меню уха из сига и национальный напиток пакула.

Вы сможете сделать эффектные кадры в национальных костюмах и купить магические амулеты, обереги или магнитики в подарок себе и близким.

Вечером поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке.

Развлечения в Саамской деревнеРазвлечения в Саамской деревнеРазвлечения в Саамской деревнеРазвлечения в Саамской деревне
4 день

«Снежная деревня» и путешествие на Снежном автобусе

После завтрака в 10:00 поедем в Кировск. Попадём в «Снежную деревню» — настоящий зимний город с лабиринтами и ледяными фигурами. Пообедаем, разместимся в Снежном автобусе, который провезёт нас по лучшим местам Хибинского массива. Будем останавливаться для фотосессий, любоваться горами и озером Малый Вудьявр.

Следующая локация — Музей камня. Рассмотрим богатую коллекцию минералов из Хибинских тундр, Кольского полуострова и разных концов мира.

Поужинаем в высокогорном панорамном ресторане «Плато» на высоте 820 метров. Затем вернёмся в Мурманск и заселимся в хостел.

«Снежная деревня» и путешествие на Снежном автобусе«Снежная деревня» и путешествие на Снежном автобусе«Снежная деревня» и путешествие на Снежном автобусе
5 день

Отъезд

После завтрака вы сможете отправиться в аэропорт. Если у вас поздний вылет, то мы успеем побывать на атомном ледоколе «Ленин» и даже отправить своим близким открытку прямо с него! Пообедаем морепродуктами в ресторане, заберём вещи из хостела и поедем домой.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пяти углов, на парковке напротив гостиницы «Меридиан», 13:00
Завершение: Мурманск, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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