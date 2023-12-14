1 день

Северные олени, хаски и охота на северное сияние

12:00 Встреча в Мурманске.

Знакомимся и отправляемся в приключение! Нас ждёт погружение в особенности кольского севера и первой точкой будет парк «Северное сияние».

Там мы сможем пообщаться с местными жителями парка — пушистыми собаками хаски и северными оленями. Будем их кормить, узнаем о жизни питомцев.

Отогреемся в «Чайном доме», где будем пить чай с печеньем и конфетами. Повеселимся во время катания на банане. После всех активностей нас ждет «северный» обед с ухой из рыбы и олениной.

После нас ждёт экскурсия по крупнейшему в мире городу, который расположен за Северным полярным кругом — Мурманску. Узнаем, чем славится город и регион, увидим единственный незамерзающий порт в европейской части России.

Затем мы отправимся в гостиницу, где отдохнем и подготовимся к главному мероприятию нашего путешествия — охоте за северным сиянием! Северное сияние можно наблюдать преимущественно в высоких широтах в тёмное время суток, поэтому выезд будет около 9 вечера.

Мурманск является для этого отличным местом, для чего сюда и едут туристы со всего мира. И мы окажемся в числе этих счастливчиков!