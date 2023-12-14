Арктика. Охота на Полярное сияние

Групповой тур в Мурманске
Мы подготовили для вас насыщенную программу, в которой за три дня успеем погрузиться в тонкости саамской культуры, погладить хаски, покормить северных оленей и полакомиться местными деликатесами.

А также: пройдём на снегоходах по фантастическим Хибинам, полюбуемся ледяными скульптурами, сделаем свои неповторимые снимки в Териберке и попытаем удачу в охоте на северное сияние. Это будет путешествие, которое захочется повторить!
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Арктика. Охота на Полярное сияние
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Краски севера
Краски севера
Это смысл нашей поездки — увидеть удивительное полярное явление, красота которого навсегда сохранится в памяти
Попробовать море на вкус
Попробовать море на вкус
Отведаем морских деликатесов: гребешков, крабов, морских ежей и горячую саамскую уху
Снегоходный драйв
Снегоходный драйв
В поездке к Хибинам будем самостоятельно управлять мощными снегоходами
Общение с пушистыми питомцами
Общение с пушистыми питомцами
Покормим и погладим обитателей Заполярья — радостных хаски и северных оленей
Зимние забавы
Зимние забавы
Поймаем ветер, катаясь на ватрушках и банане по арктическим просторам
Край Земли
Край Земли
Увидим кладбище кораблей, красивый водопад и пляж с «яйцами динозавров» в Териберке

Программа тура по дням

1 день

Северные олени, хаски и охота на северное сияние

12:00 Встреча в Мурманске.

Знакомимся и отправляемся в приключение! Нас ждёт погружение в особенности кольского севера и первой точкой будет парк «Северное сияние».

Там мы сможем пообщаться с местными жителями парка — пушистыми собаками хаски и северными оленями. Будем их кормить, узнаем о жизни питомцев.

Отогреемся в «Чайном доме», где будем пить чай с печеньем и конфетами. Повеселимся во время катания на банане. После всех активностей нас ждет «северный» обед с ухой из рыбы и олениной.

После нас ждёт экскурсия по крупнейшему в мире городу, который расположен за Северным полярным кругом — Мурманску. Узнаем, чем славится город и регион, увидим единственный незамерзающий порт в европейской части России.

Затем мы отправимся в гостиницу, где отдохнем и подготовимся к главному мероприятию нашего путешествия — охоте за северным сиянием! Северное сияние можно наблюдать преимущественно в высоких широтах в тёмное время суток, поэтому выезд будет около 9 вечера.

Мурманск является для этого отличным местом, для чего сюда и едут туристы со всего мира. И мы окажемся в числе этих счастливчиков!

Северные олени, хаски и охота на северное сияниеСеверные олени, хаски и охота на северное сияниеСеверные олени, хаски и охота на северное сияниеСеверные олени, хаски и охота на северное сияниеСеверные олени, хаски и охота на северное сияние
2 день

Териберка: снегоходы, тундра, водопад, кладбище кораблей и пещера с «яйцами динозавров»

Утром мы завтракаем и отправляемся на приключение в Териберку — село в Кольском районе Мурманской области, куда приезжают со всех концов России, чтобы насладиться чудесными видами на Северный Ледовитый океан.

По приезде мы пересаживаемся на снегоходы и отправляемся по маршруту, который ведёт в северную часть Кольского полуострова — на губу Орловка.

Там мы посетим удивительные локации этого края:

  • водопад «Красивый» высотой около 20 метров, расположенный на реке Рисйок;
  • смотровая площадка «Встреча солнца» — уникальное место, которое было найдено мурманским экологом Александром Пютсепом и обозначено как место для встречи солнца после длинной полярной ночи;
  • пещера с «каменными яйцами динозавров» — очень любопытная точка на карте Кольского полуострова;
  • старинное кладбище кораблей и скелет кита, который был установлен на месте съёмок знаменитого фильма «Левиафан».
  • бескрайняя тундра и путешествие до конца земли — дальше только Северный Ледовитый океан.

После насыщенного на впечатления и активности дня, мы вернёмся в Мурманск, поужинаем и будем готовиться выезжать на дополнительную охоту за Полярным сиянием, если не сможем увидеть его в первый день.

Териберка: снегоходы, тундра, водопад, кладбище кораблей и пещера с «яйцами динозавров»Териберка: снегоходы, тундра, водопад, кладбище кораблей и пещера с «яйцами динозавров»Териберка: снегоходы, тундра, водопад, кладбище кораблей и пещера с «яйцами динозавров»
3 день

Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»

После раннего завтрака отправляемся в Кировск.

Здесь мы начинаем экскурсию по Хибинам на снегоходах, которыми будем управлять самостоятельно. Всем участникам выдадут специальную утепленную одежду — полярный стиль!

По маршруту вы можете насладиться видом гор и драйвом от катания на снегоходе по снежным Хибинским долинам.

Поедем по одному из самых живописных маршрутов в Хибинах: долина озера Малый Вудьявр, сквозная Кукисвумская долина, соединяющая северную и южную части Хибин, долина реки Петрелиус.

Верхняя часть долины упирается в отвесные склоны горы Юдычвумчорр — самой высокой в Хибинах и на всем Кольском полуострове.

С перевала открывается великолепный вид на долины рек Малая Белая и долину реки Кунийок. В хорошую погоду видна северная прихибинская равнина и озеро Гольцовое.

После обеда посетим экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» или “Таинственный лес”.. Увидим, какие чудеса делают снежные художники. Выпьем чай, покатаемся на ватрушках и отправимся обратно в Мурманск.

Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»

Проживание

Мы будем жить в парк-отеле «Экспедиция» — уникальном для Мурманской области туристическом проекте в формате «one-stop shop».

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.

По утрам сервируется континентальный завтрак.

Есть возможность одноместного размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Парк-отель «Экспедиция»

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение от аэропорта до аэропорта — от микроавтобусов до снегоходов
  • Двухместное размещение в комфортабельном отеле
  • Завтраки
  • Помощь и сопровождение турлидера
  • Обеды с морепродуктами, шашлыками, соленьями, горячими напитками в экскурсионные дни
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Мурманск и обратно
  • Ужины
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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