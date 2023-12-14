А также: пройдём на снегоходах по фантастическим Хибинам, полюбуемся ледяными скульптурами, сделаем свои неповторимые снимки в Териберке и попытаем удачу в охоте на северное сияние. Это будет путешествие, которое захочется повторить!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Северные олени, хаски и охота на северное сияние
12:00 Встреча в Мурманске.
Знакомимся и отправляемся в приключение! Нас ждёт погружение в особенности кольского севера и первой точкой будет парк «Северное сияние».
Там мы сможем пообщаться с местными жителями парка — пушистыми собаками хаски и северными оленями. Будем их кормить, узнаем о жизни питомцев.
Отогреемся в «Чайном доме», где будем пить чай с печеньем и конфетами. Повеселимся во время катания на банане. После всех активностей нас ждет «северный» обед с ухой из рыбы и олениной.
После нас ждёт экскурсия по крупнейшему в мире городу, который расположен за Северным полярным кругом — Мурманску. Узнаем, чем славится город и регион, увидим единственный незамерзающий порт в европейской части России.
Затем мы отправимся в гостиницу, где отдохнем и подготовимся к главному мероприятию нашего путешествия — охоте за северным сиянием! Северное сияние можно наблюдать преимущественно в высоких широтах в тёмное время суток, поэтому выезд будет около 9 вечера.
Мурманск является для этого отличным местом, для чего сюда и едут туристы со всего мира. И мы окажемся в числе этих счастливчиков!
Териберка: снегоходы, тундра, водопад, кладбище кораблей и пещера с «яйцами динозавров»
Утром мы завтракаем и отправляемся на приключение в Териберку — село в Кольском районе Мурманской области, куда приезжают со всех концов России, чтобы насладиться чудесными видами на Северный Ледовитый океан.
По приезде мы пересаживаемся на снегоходы и отправляемся по маршруту, который ведёт в северную часть Кольского полуострова — на губу Орловка.
Там мы посетим удивительные локации этого края:
- водопад «Красивый» высотой около 20 метров, расположенный на реке Рисйок;
- смотровая площадка «Встреча солнца» — уникальное место, которое было найдено мурманским экологом Александром Пютсепом и обозначено как место для встречи солнца после длинной полярной ночи;
- пещера с «каменными яйцами динозавров» — очень любопытная точка на карте Кольского полуострова;
- старинное кладбище кораблей и скелет кита, который был установлен на месте съёмок знаменитого фильма «Левиафан».
- бескрайняя тундра и путешествие до конца земли — дальше только Северный Ледовитый океан.
После насыщенного на впечатления и активности дня, мы вернёмся в Мурманск, поужинаем и будем готовиться выезжать на дополнительную охоту за Полярным сиянием, если не сможем увидеть его в первый день.
Кировск и Хибины. «Очарование Куэльпорра»
После раннего завтрака отправляемся в Кировск.
Здесь мы начинаем экскурсию по Хибинам на снегоходах, которыми будем управлять самостоятельно. Всем участникам выдадут специальную утепленную одежду — полярный стиль!
По маршруту вы можете насладиться видом гор и драйвом от катания на снегоходе по снежным Хибинским долинам.
Поедем по одному из самых живописных маршрутов в Хибинах: долина озера Малый Вудьявр, сквозная Кукисвумская долина, соединяющая северную и южную части Хибин, долина реки Петрелиус.
Верхняя часть долины упирается в отвесные склоны горы Юдычвумчорр — самой высокой в Хибинах и на всем Кольском полуострове.
С перевала открывается великолепный вид на долины рек Малая Белая и долину реки Кунийок. В хорошую погоду видна северная прихибинская равнина и озеро Гольцовое.
После обеда посетим экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» или “Таинственный лес”.. Увидим, какие чудеса делают снежные художники. Выпьем чай, покатаемся на ватрушках и отправимся обратно в Мурманск.
Проживание
Мы будем жить в парк-отеле «Экспедиция» — уникальном для Мурманской области туристическом проекте в формате «one-stop shop».
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.
По утрам сервируется континентальный завтрак.
Есть возможность одноместного размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Парк-отель «Экспедиция»
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение от аэропорта до аэропорта — от микроавтобусов до снегоходов
- Двухместное размещение в комфортабельном отеле
- Завтраки
- Помощь и сопровождение турлидера
- Обеды с морепродуктами, шашлыками, соленьями, горячими напитками в экскурсионные дни
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Мурманск и обратно
- Ужины
- Сувениры и личные расходы
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору