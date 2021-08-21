Автобусная экскурсия к Белому морю

Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурманска
Автобусная экскурсия к Белому морю
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Экскурсия

6 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автобусная экскурсия к Белому морю
Автобусная экскурсия к Белому морю

Что вы увидите 🤩

  • Нивская ГЭС
  • рыбзавод
  • аметисты
  • поморское село
  • петроглифы
Экскурсионный тур по маршруту Мурманск - Кандалакша - Умба - Мурманск
Начало в 07:00
Окончание в 24:00
Возможно присоединиться к группе в Кандалакше (Оленегорск/Мончегорск/Полярные Зори согласуем)
🚩 Начало и место завершения: пр. Ленина, 82
Что входит
  • Трансфер
  • гид-экскурсовод
Что не входит
  • обед
Время проведения: 21.08.2021, 28.08.2021
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Л.
Элеонора Л.
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