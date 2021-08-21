Что вы увидите 🤩
- Нивская ГЭС
- рыбзавод
- аметисты
- поморское село
- петроглифы
Экскурсионный тур по маршруту Мурманск - Кандалакша - Умба - Мурманск
Начало в 07:00
Окончание в 24:00
Возможно присоединиться к группе в Кандалакше (Оленегорск/Мончегорск/Полярные Зори согласуем)
🚩 Начало и место завершения: пр. Ленина, 82
Время проведения: 21.08.2021, 28.08.2021
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Элеонора Л.
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