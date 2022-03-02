Что вас ожидает

Дружеская встреча и рассказы о Мурманске

Мы проведем вместе около шести часов. Почувствуем суровый дух Заполярья и дыхание моря. Я погружу вас в историю и культурное наследие города, открою гастрономические традиции сквозь века и поделюсь советами по изучению Мурманска.

Топ-рестораны: мастер-классы, дегустация и ужин в темноте

В нашей программе 2-3 заведения. В первом вы поужинаете в полной темноте: все рецепторы обостряются и прием пищи становится феерией вкусов и ощущений! Вы сможете попробовать блюда арктической кухни: оленину, мясо краба, морских ежей, стейки, мурманскую треску и гребешки, десерты от шеф-повара и ягодные настойки. Здесь же вас ждут мастер-классы — кулинарный и по столовому этикету.

Другие рестораны удивят видом на залив, необычной подачей или своей пивоварней. Вам предложат продегустировать сыры, морепродукты и вино. Расскажут о тонкостях ароматов и букетов: после вам будет легче выбирать лучшее вино, подходящее к конкретному случаю.

Банный релакс

Вкусно поев, мы поедем на базу отдыха, где работают финская, инфракрасная бани и хаммам, а также есть бассейн. Вы оцените тропическую купальню за полярным кругом и отдохнете душой и телом!

📸 Кроме того, в экскурсию включена фотоссесия, так что одевайтесь ярко!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле

Начало и окончание в удобном вам месте в Мурманске

Что входит в стоимость, а что — нет

Ужин в ресторане в темноте включен в стоимость (основное блюдо + напиток (вино, чай, кофе) + десерт или деликатес на выбор)

В остальных ресторанах питание и напитки оплачиваются дополнительно (средний чек в ресторанах Мурманска — от 500 руб.)

Другие дополнительные расходы: дегустация — 500 руб., баня — 300 руб. /час

После бронирования я подскажу, что брать с собой.