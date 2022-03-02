Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску

Новые кулинарные открытия, погружение в традиции Русского Заполярья и банный релакс

5
1 отзыв
Индивидуальная
Выбирая этот тур, вы получаете не просто экскурсию по столице Арктики, но чувственный опыт и вкус жизни! Вы поужинаете в темноте и попробуете дары Кольского края в самых атмосферных ресторанчиках Мурманска.

Откроете традиции северной кухни, поучитесь столовому этикету и станете лучше разбираться в вине, морепродуктах, мясе и сыре.

А в завершение попаритесь в бане.
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Чувствуй - необычный гастротур по Мурманску
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дружеская встреча и рассказы о Мурманске

Мы проведем вместе около шести часов. Почувствуем суровый дух Заполярья и дыхание моря. Я погружу вас в историю и культурное наследие города, открою гастрономические традиции сквозь века и поделюсь советами по изучению Мурманска.

Топ-рестораны: мастер-классы, дегустация и ужин в темноте

В нашей программе 2-3 заведения. В первом вы поужинаете в полной темноте: все рецепторы обостряются и прием пищи становится феерией вкусов и ощущений! Вы сможете попробовать блюда арктической кухни: оленину, мясо краба, морских ежей, стейки, мурманскую треску и гребешки, десерты от шеф-повара и ягодные настойки. Здесь же вас ждут мастер-классы — кулинарный и по столовому этикету.

Другие рестораны удивят видом на залив, необычной подачей или своей пивоварней. Вам предложат продегустировать сыры, морепродукты и вино. Расскажут о тонкостях ароматов и букетов: после вам будет легче выбирать лучшее вино, подходящее к конкретному случаю.

Банный релакс

Вкусно поев, мы поедем на базу отдыха, где работают финская, инфракрасная бани и хаммам, а также есть бассейн. Вы оцените тропическую купальню за полярным кругом и отдохнете душой и телом!

📸 Кроме того, в экскурсию включена фотоссесия, так что одевайтесь ярко!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле
  • Начало и окончание в удобном вам месте в Мурманске

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Ужин в ресторане в темноте включен в стоимость (основное блюдо + напиток (вино, чай, кофе) + десерт или деликатес на выбор)
  • В остальных ресторанах питание и напитки оплачиваются дополнительно (средний чек в ресторанах Мурманска — от 500 руб.)
  • Другие дополнительные расходы: дегустация — 500 руб., баня — 300 руб. /час

После бронирования я подскажу, что брать с собой.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять Углов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
2 мар 2022
Экскурсия понравилась. Меня забрали из аэропорта, скорректировали под меня программу. Очень вкусно накормили, показали все достопримечательности Мурманска. Главное, что без лишней теоретической информации, которая все равно не останется в памяти, в отличие от вкусовых ощущений))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🎩Индивидуальные🚗На машине🍤ГастрономическиеЭкскурсии к 8 марта

Еще несколько похожих предложений в Мурманске

Мурманск - сердце Заполярья
5 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Алексей
4.8
12 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья
Проехать на внедорожнике по главным местам города и насладиться живописными видами
7 777 за 1-5 чел.
Мурманск - как он есть
10 часов
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
Мурманск - как он есть
Обзорная экскурсия по Мурманску с выходом в залив
6 000 за 1 человека
Экскурсия в Кировск из Мурманска
9 часов
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия в Кировск из Мурманска
Путешествие в Кировск из Мурманска позволит вам проникнуться сказочной атмосферой этого заснеженного уголка Заполярья
от 13 000 за 1-10 чел.
Мурманск - Столица Арктики
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
М-ТУР
4
12 отзывов
Мурманск - Столица Арктики
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
от 6 300 за 1-3 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ростислав
4.9
60 отзывов
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
7 000 за 1-3 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
от 6 000 за 1-2 чел.
Мурманск - столица Заполярья
4 часа
Индивидуальная
Александр
5
20 отзывов
Мурманск - столица Заполярья
С нами вы посетите смотровые площадки и мемориальные комплексы, которые находится на западном берегу Кольского залива
4 500 за 1-4 чел.
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Роман
5
1 отзыв
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Составить объемное представление об удивительном городе крайностей и загадок
от 6 000 за 1-2 чел.
Мурманск - главный город Заполярья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
4.9
70 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
от 7 000 за 1-3 чел.
Старинный город Кола и великолепие Мурманска
5 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Старинный город Кола и великолепие Мурманска
Мурманск - суровое и очень красивое место
8 000 за 1-5 чел.
Водопады Мурманска круглый год
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Вячеслав
Нет отзывов
Водопады Мурманска круглый год
В летнее время экскурсия включает посещение 6 водопадов в окрестностях Мурманска
4 000 за 1 человека
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Ольга
Нет отзывов
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Погулять по побережью Баренцева моря и погостить у саамов
19 550 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ