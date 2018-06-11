Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем

Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн

За два дня вы проедете по побережьям полуостровов, останавливаясь в самых красивых и памятных местах. Мы расскажем вам о местной природе и морских жителях, о событиях ВОВ, здесь происходивших.

Вы полюбуетесь просторами, причудливыми скалами-останцами и дурманящей тундрой, а с конца августа по октябрь есть вероятность застать северное сияние.

Проверенная испытаниями техника и экипировка, внимательное и доброжелательное отношение к каждому гостю сделают ваши выходные незабываемыми.
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Экскурсия будет проводиться в приграничной зоне, поэтому обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
Завершение: Мурманск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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