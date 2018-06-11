За два дня вы проедете по побережьям полуостровов, останавливаясь в самых красивых и памятных местах. Мы расскажем вам о местной природе и морских жителях, о событиях ВОВ, здесь происходивших.



Вы полюбуетесь просторами, причудливыми скалами-останцами и дурманящей тундрой, а с конца августа по октябрь есть вероятность застать северное сияние.



Проверенная испытаниями техника и экипировка, внимательное и доброжелательное отношение к каждому гостю сделают ваши выходные незабываемыми.