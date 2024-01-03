Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых

Почувствовать себя шеф-поваром, «поймать» северное сияние и погулять по саамской деревне

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Возьмём от тура максимум: за 5 дней успеем и полакомиться блюдами северной кухни, и познакомиться с саамами, и покормить оленей.

Вы также побываете в Териберке и полюбуетесь Баренцевым морем, осмотрите достопримечательности Мурманска, а ещё сможете сами приготовить кулинарный шедевр на мастер-классе.

Скучать не придётся, ведь летом и зимой мы подбираем интересные активности, которые помогут получить от путешествия как можно больше удовольствия!
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Дары Кольского полуострова: арктические деликатесы, культура саамов и активный отдых
Ближайшие даты:
3
янв
24
янв
21
фев
6
мар
27
мар
10
апр
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
хоба (для того, чтобы сидеть на камнях или снегу);
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Встретим вас в аэропорту и поедем размещаться в отеле. У вас будет время отдохнуть после дороги, а вечером мы соберёмся на ужин в ресторане «Тундра», чтобы начать погружение в мир гастрономических изысков Севера. Зимой вы сможете увидеть северное сияние.

Прибытие в МурманскПрибытие в МурманскПрибытие в Мурманск
2 день

Знакомство с Териберкой

Позавтракав, отправимся в знаменитую Териберку. Во время экскурсии вы узнаете много интересных фактов из истории этого села, понаблюдаете за повседневной жизнью местных и полюбуетесь Баренцевым морем, впадающим в Северный Ледовитый океан. Зимой часть экскурсии пройдёт на снегоходах, а летом мы прокатимся на катере по водам Баренцева моря.

Пообедать зайдём в ресторан, из окон которого открываются невероятные виды.

Знакомство с ТериберкойЗнакомство с ТериберкойЗнакомство с ТериберкойЗнакомство с Териберкой
3 день

Саамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамов

Сегодня побываем в Саамской деревне. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах. Зимой покатаемся на банане за снегоходом.

Затем заглянем в Хаски парк, где пообщаемся с хвостатыми друзьями. Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.

Саамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамов
4 день

Кулинарный мастер-класс

После завтрака отправимся в кулинарную студию. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению блюд арктической кухни. Шеф-повар раскроет вам свои профессиональные секреты, а затем под его чутким руководством вы сможете приготовить морские деликатесы и полакомиться ими после.

Получив море гастрономического удовольствия, вернёмся в отель.

Кулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-класс
5 день

Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"

Вот и подошло к концу наше путешествие. Расставаться совсем не хочется, поэтому мы еще проведём время вместе, исследуя достопримечательности Мурманска. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».

По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Мурманска, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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