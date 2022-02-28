Вы познакомитесь с удивительными хаски — северными ездовыми «волками» с неудержимой энергией и дружелюбным характером. А также пообщаетесь с роскошными северными оленями и сможете покормить их ягелем. Фотографии с ними на фоне дикой природы Русского Севера получатся особенно яркими.
Далее вас ждет антуражное катание на упряжке с оленями и скоростное катание с собаками по заснеженному лесу. После вы сможете покататься со снежной горки на ватрушках. А еще на территории парка вы посетите настоящий чум, погреетесь у очага и посмотрите, как устроено традиционное жилище северных народов.
Накормить и обогреть человека на Севере — это святое. В стилизованном кафе для вас приготовят вкусный обед из трех блюд с напитками. В чайном домике — в течение дня — напоят душистым чаем с печеньками. А чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, мы вам выдадим теплую экипировку: полукомбинезон, куртку, перчатки и обувь на все время пребывания в парке.
Обед, чаепитие и теплая зимняя экипировка включены в стоимость.