На территории парка отдыха в заповедной лесной зоне вы насладитесь вдохновляющими видами, пообщаетесь с потрясающими хаски и покормите ягелем сказочных оленей. Прокатитесь на упряжках с этими животными и на ватрушке — по снежным горкам. Погреетесь у очага в настоящем чуме северных народов. И вкусно пообедаете в стилизованном кафе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Посещение парка животных

Вы познакомитесь с удивительными хаски — северными ездовыми «волками» с неудержимой энергией и дружелюбным характером. А также пообщаетесь с роскошными северными оленями и сможете покормить их ягелем. Фотографии с ними на фоне дикой природы Русского Севера получатся особенно яркими.

Активный и веселый отдых!

Далее вас ждет антуражное катание на упряжке с оленями и скоростное катание с собаками по заснеженному лесу. После вы сможете покататься со снежной горки на ватрушках. А еще на территории парка вы посетите настоящий чум, погреетесь у очага и посмотрите, как устроено традиционное жилище северных народов.

Внимание и забота

Накормить и обогреть человека на Севере — это святое. В стилизованном кафе для вас приготовят вкусный обед из трех блюд с напитками. В чайном домике — в течение дня — напоят душистым чаем с печеньками. А чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, мы вам выдадим теплую экипировку: полукомбинезон, куртку, перчатки и обувь на все время пребывания в парке.

Организационные детали

Обед, чаепитие и теплая зимняя экипировка включены в стоимость.