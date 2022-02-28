День развлечений в Заполярье

Прогулка на упряжке с оленями и скоростное катание с хаски, вкусный обед и посиделки у костра в чуме

2.5
2 отзыва
На территории парка отдыха в заповедной лесной зоне вы насладитесь вдохновляющими видами, пообщаетесь с потрясающими хаски и покормите ягелем сказочных оленей. Прокатитесь на упряжках с этими животными и на ватрушке — по снежным горкам. Погреетесь у очага в настоящем чуме северных народов. И вкусно пообедаете в стилизованном кафе.
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
День развлечений в Заполярье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Посещение парка животных

Вы познакомитесь с удивительными хаски — северными ездовыми «волками» с неудержимой энергией и дружелюбным характером. А также пообщаетесь с роскошными северными оленями и сможете покормить их ягелем. Фотографии с ними на фоне дикой природы Русского Севера получатся особенно яркими.

Активный и веселый отдых!

Далее вас ждет антуражное катание на упряжке с оленями и скоростное катание с собаками по заснеженному лесу. После вы сможете покататься со снежной горки на ватрушках. А еще на территории парка вы посетите настоящий чум, погреетесь у очага и посмотрите, как устроено традиционное жилище северных народов.

Внимание и забота

Накормить и обогреть человека на Севере — это святое. В стилизованном кафе для вас приготовят вкусный обед из трех блюд с напитками. В чайном домике — в течение дня — напоят душистым чаем с печеньками. А чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, мы вам выдадим теплую экипировку: полукомбинезон, куртку, перчатки и обувь на все время пребывания в парке.

Организационные детали

Обед, чаепитие и теплая зимняя экипировка включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в окрестностях Колы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

2.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
28 фев 2022
Люди!!! Не ведитесь на обещания яркого дня за 5 тыс рублей! Организации экскурсии НИКАКОЙ: просто провёл работник к собачкам и оленям, никакого рассказа, только кормили и самостоятельно фотографировались… потом 1-2 минутные поездки в упряжках на хаски и оленях… обещанный и оплаченный обед пришлось «искать» самостоятельно, где гид, который должен был нас сопровождать? Катание на ватрушках просто нелепость: какая-то несуразная горка для детей… какая экипировка? Зачем о ней написано? При катании на оленях и хаски? За какие услуги 5 тыс с человека? Люди!!!! Не ведитесь!!! Посетить данный парк можно за 1200₽ и почему такая цена на Трипстере? Необъяснимо!!!! Я в шоке от напрасно потраченных денег!!!
Н
27 фев 2022
Очень многое в описании экскурсии не соответствует действительности. Что следующим путешественникам непременно нужно знать:
1. Экскурсия заявлена как индивидуальная. Это не так. Все происходит на большой базе отдыха и вы будете бродить там сами, иногда вас присоединят к большой группе. Кормить собак и оленей водят всех посетителей парка вместе, примерно раз в час
2. Написано: «место встречи вы можете обсудить с гидом». Нет! Не будет никаких обсуждений. Для всех прочих индивидуальных экскурсий нас забирали по указанному нами адресу. А тут… после предоплаты вам дадут контакт администратора базы, который отвечает довольно с большими задержками (сутки и более), проинформирует, что приехать вы должны в парк сами. База за городом. Минимум 500 рублей в одну сторону вы потратите на такси. И ехать примерно 30 минут. Мы из-за этой нестыковки были вынуждены переносить посещение на час, так как рассчитывали, что указанное время начала - это когда нас заберут в Мурманске
3. Скоростное катание на хаски не скоростное. Собаки то ли вымотаны, то ли не особо обучены, они будут постоянно отвлекаться и еле ползти местами. Вы сделаете один круг, катание длится примерно 2-3 минуты
4. С оленями и того меньше
5. О том, как выбираться, нужно подумать заранее. Через агрегатора такси туда заказать невозможно. Можно попросить это сделать администратора. Ждать 15-30 минут
6. Из хорошего: кормят в кафе вкусно, одежду выдают Мега тёплую, запас есть. Собаки в питомнике - милые, кормить их приятно и весело

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