Саамская деревня в окрестностях Ловозера - место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска,...

4.8
12 отзывов
Саамская деревня в окрестностях Ловозера — место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска, чтобы лучше понять особый колорит и характер нашего края.

Среди снежных пейзажей тундры вы погрузитесь в культуру саами, примерите традиционный костюм и попробуете уху из сига.

А статные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое «северное» сердце!
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
Саамская деревня в окрестностях Ловозера — место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска, чтобы лучше понять особый колорит и характер нашего края. Среди снежных пейзажей тундры вы погрузитесь в культуру саами, примерите традиционный костюм и попробуете уху из сига. А статные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое «северное» сердце!
Наш путь лежит к знаменитому Ловозеру, в окрестностях которого вы посетите деревню коренного народа Кольского полуострова — саами. За чашкой горячего чая вы услышите об истории, обрядах и верованиях местных жителей. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и даже отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. Кроме того, вы сможете примерить традиционную одежду саамов и приобрести в деревне обереги и поделки, сделанные руками местных умельцев.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный билет
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: В месте вашего проживания
Завершение: Отвезём в место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Каждый день

Артур
Артур
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👥Групповые🏡Выездные#Ловозеро#Хаски питомник#Оленья ферма#Саамская деревня

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