Каждый день

Саамская деревня в окрестностях Ловозера — место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска, чтобы лучше понять особый колорит и характер нашего края. Среди снежных пейзажей тундры вы погрузитесь в культуру саами, примерите традиционный костюм и попробуете уху из сига. А статные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое «северное» сердце!

Наш путь лежит к знаменитому Ловозеру, в окрестностях которого вы посетите деревню коренного народа Кольского полуострова — саами. За чашкой горячего чая вы услышите об истории, обрядах и верованиях местных жителей. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и даже отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. Кроме того, вы сможете примерить традиционную одежду саамов и приобрести в деревне обереги и поделки, сделанные руками местных умельцев.