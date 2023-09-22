Моя экскурсия — не просто обзорная прогулка по столице Арктики с посещением ледокола «Ленин», мемориала «Алеша», рубки «Курска» и храма Спаса на Водах. Я хочу, чтобы у вас остались тёплые воспоминания о живом и современном городе. История Мурманска и его памятников будет, но также я покажу наши уютные и необычные заведения, природные памятники и интересные арт-объекты.

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Описание

Что вас ожидает

Кофе и еноты

Мы встретимся в центре города на площади Пять углов, поговорим о Мурманске и его истории. Прогуляемся по улочкам, полюбуемся видами (сопки, залив, разноцветные дома) и отведаем ароматный кофе в лучших кофейнях. Зарядившись позитивом и бодростью, направимся в гости к енотам. Енототерапия вам обеспечена! Вы пообщаетесь и сфотографируетесь с животными, сможете покормить их и узнаете много интересного о жизни енотов.

Визитные карточки и нетипичные места

Вы увидите памятник «Защитникам Советского Заполярья» и Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и историю главных достопримечательностей. Ледокол «Ленин» вы сможете посетить после экскурсии или в свободное время в порядке живой очереди или по записи.

Также в нашей программе такие необычные места, как геологический памятник Бараний лоб, арт-объект «Солнце-барабан» (глюкофон), домик мурманских моржей, скульптура «Треска», памятник жертвам интервенции, арт-объект «Уши Шмидта» и другие.

Творческое пространство

В конце экскурсии отправимся в заведение, где вы сможете приобрести изделия ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежда, косметика, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое), а также угоститься китайским чаем и десертами и отдохнуть после прогулки. Каждые выходные здесь проводятся бесплатные кинопоказы.

Организационные детали