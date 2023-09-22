Вкусный кофе, самые северные еноты в мире, нетипичные туристические места и творческое пространство
История Мурманска и его памятников будет, но также я покажу наши уютные и необычные заведения, природные памятники и интересные арт-объекты.
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Описание
Что вас ожидает
Кофе и еноты
Мы встретимся в центре города на площади Пять углов, поговорим о Мурманске и его истории. Прогуляемся по улочкам, полюбуемся видами (сопки, залив, разноцветные дома) и отведаем ароматный кофе в лучших кофейнях. Зарядившись позитивом и бодростью, направимся в гости к енотам. Енототерапия вам обеспечена! Вы пообщаетесь и сфотографируетесь с животными, сможете покормить их и узнаете много интересного о жизни енотов.
Визитные карточки и нетипичные места
Вы увидите памятник «Защитникам Советского Заполярья» и Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и историю главных достопримечательностей. Ледокол «Ленин» вы сможете посетить после экскурсии или в свободное время в порядке живой очереди или по записи.
Также в нашей программе такие необычные места, как геологический памятник Бараний лоб, арт-объект «Солнце-барабан» (глюкофон), домик мурманских моржей, скульптура «Треска», памятник жертвам интервенции, арт-объект «Уши Шмидта» и другие.
Творческое пространство
В конце экскурсии отправимся в заведение, где вы сможете приобрести изделия ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежда, косметика, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое), а также угоститься китайским чаем и десертами и отдохнуть после прогулки. Каждые выходные здесь проводятся бесплатные кинопоказы.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 2-3 раза прокатиться на общественном транспорте или такси
- Дополнительные расходы
— посещение тайм-кафе с енотами — 350 руб. с человека в будние дни, 450 руб. с человека в выходные
— билет на автобус — 35 руб.
— такси — примерно 200 руб.
— кофе с собой, чай/десерт
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пять углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.