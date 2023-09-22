Душевная встреча с Мурманском

Вкусный кофе, самые северные еноты в мире, нетипичные туристические места и творческое пространство

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Моя экскурсия — не просто обзорная прогулка по столице Арктики с посещением ледокола «Ленин», мемориала «Алеша», рубки «Курска» и храма Спаса на Водах. Я хочу, чтобы у вас остались тёплые воспоминания о живом и современном городе.

История Мурманска и его памятников будет, но также я покажу наши уютные и необычные заведения, природные памятники и интересные арт-объекты.
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Душевная встреча с Мурманском
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кофе и еноты

Мы встретимся в центре города на площади Пять углов, поговорим о Мурманске и его истории. Прогуляемся по улочкам, полюбуемся видами (сопки, залив, разноцветные дома) и отведаем ароматный кофе в лучших кофейнях. Зарядившись позитивом и бодростью, направимся в гости к енотам. Енототерапия вам обеспечена! Вы пообщаетесь и сфотографируетесь с животными, сможете покормить их и узнаете много интересного о жизни енотов.

Визитные карточки и нетипичные места

Вы увидите памятник «Защитникам Советского Заполярья» и Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и историю главных достопримечательностей. Ледокол «Ленин» вы сможете посетить после экскурсии или в свободное время в порядке живой очереди или по записи.

Также в нашей программе такие необычные места, как геологический памятник Бараний лоб, арт-объект «Солнце-барабан» (глюкофон), домик мурманских моржей, скульптура «Треска», памятник жертвам интервенции, арт-объект «Уши Шмидта» и другие.

Творческое пространство

В конце экскурсии отправимся в заведение, где вы сможете приобрести изделия ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежда, косметика, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое), а также угоститься китайским чаем и десертами и отдохнуть после прогулки. Каждые выходные здесь проводятся бесплатные кинопоказы.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 2-3 раза прокатиться на общественном транспорте или такси
  • Дополнительные расходы
    — посещение тайм-кафе с енотами — 350 руб. с человека в будние дни, 450 руб. с человека в выходные
    — билет на автобус — 35 руб.
    — такси — примерно 200 руб.
    — кофе с собой, чай/десерт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Памятник коту Семену
Популярные места
Бараний лоб у озера Семеновское
Природа и пейзажи
Памятник жертвам интервенции
Почувствовать себя местным
Монумент «Алёша»

Похожие туры из Мурманска

Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
154 отзыва
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
от 7 000 за всё до 3 чел.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
123 отзыва
Популярное предложение
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Мурманск
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
5 000 за человека
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
от 10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ