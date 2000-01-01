Экскурсии по пригородам Мурманска

Что вас ожидает

День 1: погружение в магию Севера

Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы остановимся, чтобы окинуть взглядом панораму города и приготовиться к встрече с завораживающими горными перевалами. За день мы увидим и исследуем:

Мемориалы и места боев времен ВОВ , сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Я помогу вам восстановить военные хроники Мурманска и более глубоко взглянуть на места боевой славы.

, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Я помогу вам восстановить военные хроники Мурманска и более глубоко взглянуть на места боевой славы. Береговая линия полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, соединяющей материк с полуостровом Рыбачий, и, если повезет, увидим морских котиков и даже китов.

Скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности. Вы сделаете фантастические фото, откроете историю заселения этих мест и услышите их легенды.

Водопад на реке Титовка, гремящий тремя каскадами среди равнин тундры.

Мыс Немецкий — самая северная точка Европейской части континентальной России. Постоим на краю света у маяка и увидим «колодец викингов». А неподалеку от Вайда-губы отыщем выброшенный штормом рыболовецкий корабль.

Мыс Кекурский — одно из самых красивых мест на Кольском полуострове, где мы поразимся инопланетным пейзажам, прогуляемся по скалам и разобьем лагерь.

День 2: Скобеевский водопад и заброшенные гарнизоны

После завтрака и сбора лагеря мы направимся к самому северному водопаду России, Скорбеевскому. Здесь мы прогуляемся по долине реки Скорбеевки, посмотрим на живописный водный поток, обнимающий скалы, и продолжим путь, который приведет к заброшенным военным гарнизонам. Вы поразитесь аутентичной атмосфере этих мест, их постапокалиптичным декорациям и истории. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.