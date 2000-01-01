Экскурсии по пригородам Мурманска

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Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий

Погрузиться в атмосферу Русского Севера и побывать в самых красивых точках Кольского полуострова

Павел
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Павел – ваш гид
Приготовьтесь покорить самую северную точку России и оказаться в местах, без которых невозможно понять природу Кольского полуострова.

За два дня мы исследуем ключевые локации полуостровов Средний и Рыбачий: доберемся до языческих нойдов и бурлящих водопадов, разобьем лагерь среди космический пейзажей мыса Кекурский и встретимся с дикими обитателями моря 🌊.

16000 за человека

Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий

Что вас ожидает

День 1: погружение в магию Севера
Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы остановимся, чтобы окинуть взглядом панораму города и приготовиться к встрече с завораживающими горными перевалами. За день мы увидим и исследуем:

  • Мемориалы и места боев времен ВОВ, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Я помогу вам восстановить военные хроники Мурманска и более глубоко взглянуть на места боевой славы.
  • Береговая линия полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, соединяющей материк с полуостровом Рыбачий, и, если повезет, увидим морских котиков и даже китов.
  • Скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности. Вы сделаете фантастические фото, откроете историю заселения этих мест и услышите их легенды.
  • Водопад на реке Титовка, гремящий тремя каскадами среди равнин тундры.
  • Мыс Немецкий — самая северная точка Европейской части континентальной России. Постоим на краю света у маяка и увидим «колодец викингов». А неподалеку от Вайда-губы отыщем выброшенный штормом рыболовецкий корабль.
  • Мыс Кекурский — одно из самых красивых мест на Кольском полуострове, где мы поразимся инопланетным пейзажам, прогуляемся по скалам и разобьем лагерь.

День 2: Скобеевский водопад и заброшенные гарнизоны
После завтрака и сбора лагеря мы направимся к самому северному водопаду России, Скорбеевскому. Здесь мы прогуляемся по долине реки Скорбеевки, посмотрим на живописный водный поток, обнимающий скалы, и продолжим путь, который приведет к заброшенным военным гарнизонам. Вы поразитесь аутентичной атмосфере этих мест, их постапокалиптичным декорациям и истории. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • Общая продолжительность маршрута около 400 км, из них 200 км асфальтовых дорог и 200 км грунтовок и бездорожья
  • Также можно организовать однодневный маршрут по одному из полуостровов (уточняйте в переписке с гидом)

Что входит в стоимость

  • Трансфер по всему маршруту
  • Питание по программе и проживание в палаточных кемпингах (со всем необходимым снаряжением)
  • Походный душ

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Ночевка на турбазе Озерко на п-ве Рыбачий — 2200 руб. с человека
  • Баня на дровах — 2000 руб.
  • Свежие морские деликатесы

Что взять с собой

  • Непромокаемые и теплые вещи, термобелье и удобную трекинговую обувь
  • Индивидуальную аптечку, репиленты и средства личной гигиены
  • Паспорт
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Мурманска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Павел
Павел
Меня зовут Павел, я организую и провожу туры и джип-туры по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время провел больше 50 туров (только за 2019 год), организовывал 8-дневные экспедиции по северу России и корпоративные туры для компаний Теле 2, Сбербанк и «Красное и белое». Буду рад познакомить вас с суровым и загадочным северным краем!
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