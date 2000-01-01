Экскурсии по пригородам Мурманска

День 1: погружение в магию Севера
Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы остановимся, чтобы окинуть взглядом панораму города и приготовиться к встрече с завораживающими горными перевалами. За день мы увидим и исследуем:
День 2: Скобеевский водопад и заброшенные гарнизоны
После завтрака и сбора лагеря мы направимся к самому северному водопаду России, Скорбеевскому. Здесь мы прогуляемся по долине реки Скорбеевки, посмотрим на живописный водный поток, обнимающий скалы, и продолжим путь, который приведет к заброшенным военным гарнизонам. Вы поразитесь аутентичной атмосфере этих мест, их постапокалиптичным декорациям и истории. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.
Как проходит путешествие
Что входит в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию)
Что взять с собой