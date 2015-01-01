Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Невероятная Териберка

По пути в Териберку вы остановитесь в тундре и в месте съемок фильма «Серферы». А также сфотографируетесь 📸 с «Гаишником» — талисманом местной дороги. В самой Териберке посетите кладбище старинных рыбацких кораблей, действующую метеостанцию и песчаный пляж 🏖️ с гигантскими качелями. А также увидите необыкновенный водопад Малого Батарейского озера с красными скалами и отыщете таинственные «яйца динозавров».

Териберка вчера и сегодня

Вы узнаете, когда на Териберке появились первые постоянные жители и что заставило их поселиться за полярным кругом. А затем перенесетесь в наши дни и услышите, как северное рыбацкое поселение «проснулось знаменитым» после выхода на экраны «Левиафана» Звягинцева. Кроме того, увидите места съемок фильмов «Дуэлянт» и «Кольская сверхглубокая», найдете заброшенную школу, заглянете в местную пивоварню или пекарню и по желанию искупаетесь в Северном Ледовитом океане.

Организационные детали

Общая продолжительность маршрута — около 300 км, из них 160 км асфальтовых дорог и 140 км грунтовок и бездорожья.