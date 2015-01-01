Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Посетить самое известное село Мурманской области и впечатлиться его сюрреалистическими пейзажами

Павел
Павел – Гид из Мурманска
Приглашаю в настоящую северную экспедицию, где вас ждут красные скалы, тундра, океан и водопад.

Вы попадете в таинственное село с кладбищем рыбацких кораблей, гигантскими качелями, «яйцами динозавров» и заброшенной школой.

И все это — на фоне фантастической природы! А я помогу расшифровать увиденное и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам на всю жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 14 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Что вас ожидает

Невероятная Териберка
По пути в Териберку вы остановитесь в тундре и в месте съемок фильма «Серферы». А также сфотографируетесь 📸 с «Гаишником» — талисманом местной дороги. В самой Териберке посетите кладбище старинных рыбацких кораблей, действующую метеостанцию и песчаный пляж 🏖️ с гигантскими качелями. А также увидите необыкновенный водопад Малого Батарейского озера с красными скалами и отыщете таинственные «яйца динозавров».

Териберка вчера и сегодня
Вы узнаете, когда на Териберке появились первые постоянные жители и что заставило их поселиться за полярным кругом. А затем перенесетесь в наши дни и услышите, как северное рыбацкое поселение «проснулось знаменитым» после выхода на экраны «Левиафана» Звягинцева. Кроме того, увидите места съемок фильмов «Дуэлянт» и «Кольская сверхглубокая», найдете заброшенную школу, заглянете в местную пивоварню или пекарню и по желанию искупаетесь в Северном Ледовитом океане.

Организационные детали

Общая продолжительность маршрута — около 300 км, из них 160 км асфальтовых дорог и 140 км грунтовок и бездорожья.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Меня зовут Павел, я организую и провожу туры и джип-туры по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время провел больше 50 туров (только за 2019 год), организовывал 8-дневные экспедиции по северу России и корпоративные туры для компаний Теле 2, Сбербанк и «Красное и белое». Буду рад познакомить вас с суровым и загадочным северным краем!
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