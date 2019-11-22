18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все чудеса самого большого города за Полярным кругом — на обзорной авто-прогулке

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Эта экскурсия — прекрасная возможность быстро и близко познакомиться с самым большим в мире городом за Полярным кругом.

Вас ждет интересный рассказ об истории Мурманска и посещение основных достопримечательностей города.

Возможно полярный день или полярная ночь, в зависимости от времени года.

А если совсем повезет — величественное и загадочное северное сияние.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.47
Экскурсия по Мурманску
Экскурсия по Мурманску

Программа

  • Главная достопримечательность Крайнего Севера вообще и Мурманска в частности — это природа фантастической красоты. Сопки, скалы, тундра, тысячи озер — лишь слова, за которыми скрываются бесконечные впечатления и эмоции.
  • В ходе экскурсии мы обязательно увидим первый в мире атомный ледокол “Ленин”, мемориал “Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны”, в народе именуемый просто Алёша, памятник Ждущей, познакомимся с котом Семеном и его трогательной историей, взглянем на город Мурманск с самых разных сторон и неожиданных ракурсов.
  • Прокатимся по самому длинному за полярным кругом автомобильному мосту через Кольский залив на Абрам-Мыс, откуда в ночное время открывается потрясающий вид на Мурманск. Там же расположен небольшой музей ПВО под открытым небом, где представлена различная военная техника, включая самолёты.
  • В качестве дополнительных экскурсий в рамках знакомства с историей и природой Кольского полуострова есть возможность посетить областной краеведческий музей, где представлено всё разнообразие флоры и фауны Заполярья, а также уникальный океанариум с дрессированными тюленями, нерпами и морскими зайцами.
  • В черте Мурманска находятся два склона для любителей лыж и сноубордов. В зимнее время можно очень активно провести время именно нам. Не забываем, что зима в Мурманске длится почти 6-7 месяцев в году.

До встречи за Полярным кругом!

Организационные детали

В стоимость входит:

  • трансфер по всему маршруту;
  • экскурсионное сопровождение;
  • посещение Абрам-Мыса (другой стороны залива).

В стоимость не входит:
  • трансфер из аэропорта в Мурманск;
  • посещение атомного ледокола «Ленин»;
  • посещение Мурманского Океанариума;
  • посещение Краеведческого музея.

Важно!

Иногда у нас в городе бывает туман или снегопад, которые сильно корректируют виды на город.

Скидки:

  • 500 рублей при предъявлении визитки, выданной вашим друзьям на предыдущей поездке с нами.
Экскурсия по Мурманску
Экскурсия по Мурманску
Экскурсия по Мурманску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Весь вечер я провела с Артемом. Сначала обзорная экскурсия по городу, потом охота за северным сиянием. Мне понравилось все (даже с учетом того, что облака не дали увидеть сияние во все небо). Артем, спасибо тебе огромное!!! Я теперь к Мурманску отношусь как к родному городу. Спасибо еще раз и удачи в развитии бизнеса-он классный!!!
2 июля 2019
я бы узнал больше, если бы просто читал Википедию.
13 июня 2019
Ездили с Владимиром на обзорную экскурсию по Мурманску 11 июня. Несмотря на жуткий холод экскурсия прошла отлично. Увидели все интересные места Мурманска, узнали много необычной информации!
Татьяна
14 сентября 2018
Очень разочарованы. Экскурсия ни о чем. Обидео, когда вы про чужой город и регион знаете не меньше. Большую часть мест можно с таким же успехом посмотреть самим.
21 августа 2018
Первый раз приехала в Мурманск и вообще в Заполярье. Экскурсия по городу, которую провел Артем, была очень содержательно и интересной, В ходе беседы было разрушено несколько стереотипов восприятия Заполярья жителем средней полосы России. По окончании экскурсии возникло стойкое желание вернуться и продолжить изучение этого интереснейшего региона. Спасибо!
31 июля 2018
Огромное спасибо Владимиру и координатору Марине за наш день в Мурманске! Несмотря на нетипичную для края жару Владимир мужественно сопровождал нас целый день по городу и окрестностям, поражая нас объемом знаний и безграничной любовью к своему городу! Какие бы вопросы мы не задавали, у Владимира всегда был ответ - начиная от древней истории и Великой отечественной войны, заканчивая структурой пород, флорой и фауной! Побольше бы таких увлеченных и влюбленных в свое дело гидов!
13 июня 2018
Подробное знакомство с городом, с его достопримечательности, очень подробный и информативный рассказ об истории города, трогательный рассказ о славном боевом прошлом города-героя, информация о настоящем северного флота к которому и мы причастны. Рассказ о жизни и быте горожан. Огромное спасибо гиду Артёму.
26 ноября 2017
Нам все очень понравилось.Много узнали нового.Рекомендую
15 августа 2017
Малаца хорошо сделали
7 июня 2017
Отличная обзорная экскурсия на комфортном внедорожнике, выходящая далеко за рамки стандартного рассказа об общеизвестных исторических датах. Владимир с глубоким интересом относится и к прошлому, и к настоящему Мурманска и области, рассказывает и показывает вещи, которые не найти и не увидеть, заехав в город просто так. Всем, кто впервые приезжает в Мурманск, очень рекомендую.
Ещё 8 отзывов

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