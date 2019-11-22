18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Весь вечер я провела с Артемом. Сначала обзорная экскурсия по городу, потом охота за северным сиянием. Мне понравилось все (даже с учетом того, что облака не дали увидеть сияние во все небо). Артем, спасибо тебе огромное!!! Я теперь к Мурманску отношусь как к родному городу. Спасибо еще раз и удачи в развитии бизнеса-он классный!!!