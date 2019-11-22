18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По Хибинам на снегоходе!
Почувствовать дыхание Севера в сердце гор и оказаться в царстве льда в Снежной деревне
Путешествие по Хибинским горам откроет вам потрясающие пейзажи Кольского полуострова. Величественные вершины, озеро, укрытое толстым льдом, снежные склоны, прозрачные ледяные столбы — всё это вы увидите, отправившись в поездку на снегоходах. Кроме того, в программе приключения Снежная деревня с ледяными скульптурами, рассказы об освоении этих земель и кольские самоцветы в музее. Приготовьтесь почувствовать свободу и скорость!