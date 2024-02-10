Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и проведем небольшой брифинг. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу, во время которой вы увидите памятник защитникам Заполярья, рубку атомной подводной лодки «Курск», посетите Морской вокзал и ледокол «Ленин».

Далее поедем в парк «Северное сияние», где вас ждут увлекательные активности: подружимся с хаски и северными оленями, устроим сафари на снегоходах, покатаемся на «снежном банане» и «ватрушках». Здесь же пообедаем и согреемся чаем в чайном домике.

После вернёмся в Мурманск, заселимся в отель. У вас будет свободное время на отдых и ужин, а уже ближе к 21:00 мы выдвигаемся на поиски северного сияния.