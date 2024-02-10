Отправиться в сафари на снегоходах, увидеть настоящих северных оленей и погулять по Териберке
Вы увидите ледокол «Ленин» и Морской вокзал, познакомитесь с дружелюбными хаски и покатаетесь на «снежном банане», заглянете на удивительный пляж «драконьих яиц» и Оленью ферму.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»
Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и проведем небольшой брифинг. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу, во время которой вы увидите памятник защитникам Заполярья, рубку атомной подводной лодки «Курск», посетите Морской вокзал и ледокол «Ленин».
Далее поедем в парк «Северное сияние», где вас ждут увлекательные активности: подружимся с хаски и северными оленями, устроим сафари на снегоходах, покатаемся на «снежном банане» и «ватрушках». Здесь же пообедаем и согреемся чаем в чайном домике.
После вернёмся в Мурманск, заселимся в отель. У вас будет свободное время на отдых и ужин, а уже ближе к 21:00 мы выдвигаемся на поиски северного сияния.
Достопримечателньости Териберки
Уже в 09:00, позавтракав, отправимся в Териберку. Через 2-2,5 часа окажемся в знаменитом селе. Далее вас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы увидите знаковые локации. В первую очередь доберёмся до Териберского водопада на санях. Заберёмся на вершину горы, посетим необычный пляж «драконьих яиц», а затем снегоход привезёт нас обратно к машинам. Проследуем к кладбищу кораблей и, конечно, заглянем на пляж, где находятся популярные огромные качели. На берегу расположились рестораны, в одном из которых вы сможете пообедать.
После мы побываем на Оленьей ферме. У вас будет ещё одна возможность покормить настоящих северных оленей и очаровательных хаски. Желающим предлагаем продегустировать пиво в местной пивоварне.
Наше путешествие подошло к концу. В 17:00 начнём обратный путь в Мурманск. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, точное место встречи вы узнаете после бронирования. Время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Мурманск, после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.