Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Индивидуальный тур в Мурманске

Отправиться в сафари на снегоходах, увидеть настоящих северных оленей и погулять по Териберке

Активный отдых и невероятные заполярные пейзажи уже ждут вас! Отправляемся в двухдневное путешествие по Кольскому полуострову, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Мурманска и Териберки, а ещё весело провести время в парке «Северное сияние».

Вы увидите ледокол «Ленин» и Морской вокзал, познакомитесь с дружелюбными хаски и покатаетесь на «снежном банане», заглянете на удивительный пляж «драконьих яиц» и Оленью ферму.
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Экспресс-трип по Кольскому полуострову: Мурманск и Териберка
Ближайшие даты:
10
фев
24
фев
9
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»

Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и проведем небольшой брифинг. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу, во время которой вы увидите памятник защитникам Заполярья, рубку атомной подводной лодки «Курск», посетите Морской вокзал и ледокол «Ленин».

Далее поедем в парк «Северное сияние», где вас ждут увлекательные активности: подружимся с хаски и северными оленями, устроим сафари на снегоходах, покатаемся на «снежном банане» и «ватрушках». Здесь же пообедаем и согреемся чаем в чайном домике.

После вернёмся в Мурманск, заселимся в отель. У вас будет свободное время на отдых и ужин, а уже ближе к 21:00 мы выдвигаемся на поиски северного сияния.

Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»Обзорная экскурсия по Мурманску и активный отдых в парке «Северное сияние»
2 день

Достопримечателньости Териберки

Уже в 09:00, позавтракав, отправимся в Териберку. Через 2-2,5 часа окажемся в знаменитом селе. Далее вас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы увидите знаковые локации. В первую очередь доберёмся до Териберского водопада на санях. Заберёмся на вершину горы, посетим необычный пляж «драконьих яиц», а затем снегоход привезёт нас обратно к машинам. Проследуем к кладбищу кораблей и, конечно, заглянем на пляж, где находятся популярные огромные качели. На берегу расположились рестораны, в одном из которых вы сможете пообедать.

После мы побываем на Оленьей ферме. У вас будет ещё одна возможность покормить настоящих северных оленей и очаровательных хаски. Желающим предлагаем продегустировать пиво в местной пивоварне.

Наше путешествие подошло к концу. В 17:00 начнём обратный путь в Мурманск. До новых встреч!

Достопримечателньости ТериберкиДостопримечателньости ТериберкиДостопримечателньости ТериберкиДостопримечателньости Териберки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, точное место встречи вы узнаете после бронирования. Время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Мурманск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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