Иван проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Фантастическое путешествие в Териберку

Посетить старинный рыбацкий поселок, узнать его необычную историю и впечатлиться северными пейзажами

Иван
Иван – Гид из Мурманска
Расположенная за полярным кругом, Териберка поразит вас суровой и одновременно потрясающе живописной природой.

Вы увидите могучее Баренцево море 🌊, впадающий в него бурный водопад, красные скалы и таинственные «драконьи яйца».

А я расскажу, когда и кем была основана Териберка, как она однажды проснулась знаменитой и что происходит с ней сейчас.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку

Что вас ожидает

Must see места Териберки
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ знаменитого поселка и услышите интересные факты о Кольском полуострове. В программе экскурсии:

  • Песчаная коса — вы погуляете по берегу незамерзающего Баренцева моря 🌊 и ощутите всю красоту и силу северной природы.
  • Кладбище кораблей — вы увидите «скелеты» старинных деревянных кораблей и узнаете, когда они были построены и кто на них плавал.
  • Батарейский водопад — расположенный в окружении моря, камней и красных скал, он поразит вас мощью и необыкновенным величием.
  • Пляж драконьих яиц — вы рассмотрите огромные каменные валуны, отполированные морским прибоем и выбеленные северным солнцем, и услышите версии их происхождения.

А также по желанию отправитесь на поиски стоянки древних людей, посетите местную пивоварню и заглянете на оленью ферму.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Оленья ферма не включена в стоимость — 250 рублей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку
Фантастическое путешествие в Териберку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!
Напишите мне

Иван проводит ещё 1 экскурсию

Полярное сияние: увидеть сказку Севера
От 10 000
4 часа
Полярное сияние: увидеть сказку Севера
1 отзыв
«Поймать» образы легендарного явления природы и ощутить границу мира вещного и вечного

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
3 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
27 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 500
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
26 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
20 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
10 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
20 отзывов
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Путешествие в Териберку в мини-группе
скидка20%
5000
4 000
9 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
15 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
15 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний