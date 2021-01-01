в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00

Путь из Мурманска в Териберку пройдет незаметно за разговорами о коренных народах Севера, его колонизации, традициях и быте. С моей помощью вы получите неплохую базу знаний о китах и их популяции в на Баренцевом море. А еще по пути обязательно остановимся у Кладбища кораблей, одного из самых фотогеничных мест Териберки.
И вот мы на причале! Отсюда на комфортабельном судне мы отправимся бороздить Баренцево море, где недавно поселилось семейство китов — если повезет, мы обязательно поймаем его в объективы. Также за 3 часа мы подплывем к старому маяку и водопаду, доберемся до секретного лежбища морских котиков, полюбуемся скалами, ущельями и птичьими базарами. Вы поймете, что с моря Териберка выглядит совсем иначе — еще прекраснее и аутентичнее.
Перекус входит в стоимость экскурсии. По желанию группы мы можем организовать на судне дегустацию свежих морепродуктов — гребешков, морских ежей. Или же отправимся в ресторан Териберки: здесь вас ждет ланч с горячей ухой и блюдом из местной рыбы, трески или палтуса.
После тура мы предоставим вам фото- и видеоматериалы с квадрокоптера и профессиональной камеры, которые помогут сохранить ваши впечатления.