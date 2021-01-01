в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00

Что вас ожидает

Самое интересное о китах и Севере

Путь из Мурманска в Териберку пройдет незаметно за разговорами о коренных народах Севера, его колонизации, традициях и быте. С моей помощью вы получите неплохую базу знаний о китах и их популяции в на Баренцевом море. А еще по пути обязательно остановимся у Кладбища кораблей, одного из самых фотогеничных мест Териберки.

Морская прогулка к китам

И вот мы на причале! Отсюда на комфортабельном судне мы отправимся бороздить Баренцево море, где недавно поселилось семейство китов — если повезет, мы обязательно поймаем его в объективы. Также за 3 часа мы подплывем к старому маяку и водопаду, доберемся до секретного лежбища морских котиков, полюбуемся скалами, ущельями и птичьими базарами. Вы поймете, что с моря Териберка выглядит совсем иначе — еще прекраснее и аутентичнее.

Обед или пикник на краю света

Перекус входит в стоимость экскурсии. По желанию группы мы можем организовать на судне дегустацию свежих морепродуктов — гребешков, морских ежей. Или же отправимся в ресторан Териберки: здесь вас ждет ланч с горячей ухой и блюдом из местной рыбы, трески или палтуса.

После тура мы предоставим вам фото- и видеоматериалы с квадрокоптера и профессиональной камеры, которые помогут сохранить ваши впечатления.

Организационные детали

Как проходит морская прогулка

На комфортабельных судах, оборудованными всеми удобствами

За 2021 год мы провели десятки туров, из которых 85% увенчались успехом! Мы сделаем всё возможное, чтобы встретить китов, но если нам не повезет, то мы обязательно найдем, чем вас еще удивить.

Что входит в стоимость

Трансфер из Мурманска и обратно

Сопровождение гида-фотографа

Морская прогулка (3 часа)

Перекус/пикник на свежем воздухе: морские деликатесы на борту или обед в ресторане Териберки на выбор группы

Что взять с собой