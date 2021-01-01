в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00

Фотоохота на китов в Териберке!

Отправиться на край света за волшебными кадрами и совершить морскую прогулку в поисках китов

Есть встречи, которые могут разделить жизнь на «до» и «после» — и встреча с китами, безусловно, относится к таким.

В мини-группе до 9 человек вы покорите волны Баренцева моря: полюбуетесь с воды волшебной Териберкой, подплывете к маяку и, если удача будет на нашей стороне, увидите местное семейство китов.

А дополнят приключение дегустация морепродуктов и видео с квадрокоптера.
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!
Фотоохота на китов в Териберке!

Что вас ожидает

Самое интересное о китах и Севере

Путь из Мурманска в Териберку пройдет незаметно за разговорами о коренных народах Севера, его колонизации, традициях и быте. С моей помощью вы получите неплохую базу знаний о китах и их популяции в на Баренцевом море. А еще по пути обязательно остановимся у Кладбища кораблей, одного из самых фотогеничных мест Териберки.

Морская прогулка к китам

И вот мы на причале! Отсюда на комфортабельном судне мы отправимся бороздить Баренцево море, где недавно поселилось семейство китов — если повезет, мы обязательно поймаем его в объективы. Также за 3 часа мы подплывем к старому маяку и водопаду, доберемся до секретного лежбища морских котиков, полюбуемся скалами, ущельями и птичьими базарами. Вы поймете, что с моря Териберка выглядит совсем иначе — еще прекраснее и аутентичнее.

Обед или пикник на краю света

Перекус входит в стоимость экскурсии. По желанию группы мы можем организовать на судне дегустацию свежих морепродуктов — гребешков, морских ежей. Или же отправимся в ресторан Териберки: здесь вас ждет ланч с горячей ухой и блюдом из местной рыбы, трески или палтуса.

После тура мы предоставим вам фото- и видеоматериалы с квадрокоптера и профессиональной камеры, которые помогут сохранить ваши впечатления.

Организационные детали

Как проходит морская прогулка

  • На комфортабельных судах, оборудованными всеми удобствами
  • За 2021 год мы провели десятки туров, из которых 85% увенчались успехом! Мы сделаем всё возможное, чтобы встретить китов, но если нам не повезет, то мы обязательно найдем, чем вас еще удивить.

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Мурманска и обратно
  • Сопровождение гида-фотографа
  • Морская прогулка (3 часа)
  • Перекус/пикник на свежем воздухе: морские деликатесы на борту или обед в ресторане Териберки на выбор группы

Что взять с собой

  • Хорошие непромокаемые ботинки/резиновые сапоги
  • Головной убор, дождевик
  • Портативное зарядное устройство
  • Таблетки от укачивания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу в 08:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00

Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий. В 2021 году признан лучшим гидом Кольского полуострова. Буду рад открыть для вас самые неожиданные и интересные грани Кольского полуострова в своих авторских турах — от фотоохоты на китов до погони за северным сиянием.
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