Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»

Узнать, как на Кольском полуострове творят сладкие шедевры, и продегустировать ароматную продукцию

Андрей
Андрей – представитель из Мурманска
Вы посетите производство, где из дикорастущих ягод — морошки, клюквы, черники и брусники — готовят божественное варенье и соусы.

Узнаете, какие еще экземпляры встречаются в наших краях и какая история 📖 стоит за каждым из северных «брендов».

А также исследуете весь процесс от заморозки до готового продукта и попробуете натуральные изделия.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»

Что вас ожидает

Кто есть кто в ягодном мире Кольского полуострова
Вы узнаете, какие ягоды можно встретить за полярным кругом, почему морошку называют «ягодой наоборот», какой плод 100 лет назад использовали для консервирования продуктов и какая ягода Кольского полуострова считается самой кислой.

Тонкости хранения и сортировки
Я расскажу, как ягоды попадают на завод. Вы понаблюдаете за процессом заморозки, чистки, сортировки и переработки дикорастущих ягод и даже сможете принять в процессе непосредственное участие. А при желании, побываете в холодильнике шоковой заморозки, где хранятся ягоды до и после переработки, а температура не поднимается выше −25 С.

Попробовать Север на вкус
Самой вкусной частью экскурсии 🧭, конечно, будет дегустация всех видов варенья, а также абсолютно эксклюзивного продукта предприятия — морошкового соуса. Чай, кофе, сушки и баранки прилагаются. Кроме того, каждому участнику экскурсии баночка варенья в подарок!

Организационные детали

  • Все желающие после экскурсии смогут приобрести вкусные сувениры 🎁 в виде продукции предприятия
  • Доставка до предприятия не входит в стоимость экскурсии, но может быть организована по запросу
  • Экскурсию можно провести и для группы более 4-х человек (стоимость уточняйте в переписке).

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 на ул. А. Позднякова
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»
Гастрономическая экскурсия «Мир северных ягод»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я представляю команду гидов, которая живет и работает на Кольском полуострове. По образованию мы все историки, по духу — романтики, по призванию — те, кто увлечен родным краем и готовы делиться этим увлечением с каждым.
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