Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Кто есть кто в ягодном мире Кольского полуострова
Вы узнаете, какие ягоды можно встретить за полярным кругом, почему морошку называют «ягодой наоборот», какой плод 100 лет назад использовали для консервирования продуктов и какая ягода Кольского полуострова считается самой кислой.
Тонкости хранения и сортировки
Я расскажу, как ягоды попадают на завод. Вы понаблюдаете за процессом заморозки, чистки, сортировки и переработки дикорастущих ягод и даже сможете принять в процессе непосредственное участие. А при желании, побываете в холодильнике шоковой заморозки, где хранятся ягоды до и после переработки, а температура не поднимается выше −25 С.
Попробовать Север на вкус
Самой вкусной частью экскурсии 🧭, конечно, будет дегустация всех видов варенья, а также абсолютно эксклюзивного продукта предприятия — морошкового соуса. Чай, кофе, сушки и баранки прилагаются. Кроме того, каждому участнику экскурсии баночка варенья в подарок!
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.