Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Кто есть кто в ягодном мире Кольского полуострова

Вы узнаете, какие ягоды можно встретить за полярным кругом, почему морошку называют «ягодой наоборот», какой плод 100 лет назад использовали для консервирования продуктов и какая ягода Кольского полуострова считается самой кислой.

Тонкости хранения и сортировки

Я расскажу, как ягоды попадают на завод. Вы понаблюдаете за процессом заморозки, чистки, сортировки и переработки дикорастущих ягод и даже сможете принять в процессе непосредственное участие. А при желании, побываете в холодильнике шоковой заморозки, где хранятся ягоды до и после переработки, а температура не поднимается выше −25 С.

Попробовать Север на вкус

Самой вкусной частью экскурсии 🧭, конечно, будет дегустация всех видов варенья, а также абсолютно эксклюзивного продукта предприятия — морошкового соуса. Чай, кофе, сушки и баранки прилагаются. Кроме того, каждому участнику экскурсии баночка варенья в подарок!

Организационные детали

Все желающие после экскурсии смогут приобрести вкусные сувениры 🎁 в виде продукции предприятия

Доставка до предприятия не входит в стоимость экскурсии, но может быть организована по запросу

Экскурсию можно провести и для группы более 4-х человек (стоимость уточняйте в переписке).

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.