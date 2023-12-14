Гастротур на Кольский полуостров

Групповой тур в Мурманске
Попробовать арктические деликатесы, провести день на краю света, познакомиться с дружелюбными хаски, услышать шум Баренцева моря, влюбиться в суровую, но завораживающую природу севера – всё это ждет вас в нашем путешествии! Мы сможем приобщиться к культуре саамов, погулять по крупнейшему городу Заполярья, исследовать Хибины и попробовать фирменный суп Териберского рыбака.

Новые гастрономические открытия, живописные пейзажи и комфортный отдых обеспечены! Очередность проведения экскурсий может быть изменена. Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию.
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
Гастротур на Кольский полуостров
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Что вас ожидает:

Активности по вашему вкусу
Активности по вашему вкусу
При желании прокатимся на квадроциклах или снегоходах, поохотимся на северное сияние
Знакомство со столицей Заполярья
Знакомство со столицей Заполярья
Узнаем, как живут в крупнейшем городе за Полярным кругом, и осмотрим знаменитый атомный ледокол
День на краю света
День на краю света
Прогуляемся по самобытной Териберке, вдыхая соленый воздух Баренцева моря
Милые обитатели этнодеревни
Милые обитатели этнодеревни
Покормим оленей, подружимся с хаски и кроликами
Вкус Арктики
Вкус Арктики
Попробуем фирменные блюда и деликатесы местной кухни
Легенды и истории саамов
Легенды и истории саамов
Прикоснемся к культуре коренных народов Кольского полуострова

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская Охота

В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.

Время в программе указано ориентировочное.

Прилёт в аэропорт Мурманска, встреча любого рейса.

Советуем прилет на дневных рейсах, так как заселение в отели происходит с 14 часов по международным правилам.

Встреча в аэропорту и трансфер в отель Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, АйТерра, парк-отель Экспедиция, Хвоя).

Ужин в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России.

Меню: Салат с мясом северного оленя, яблочным чатни и малиной, суп: Грибовница с калитками, нежные семужные рулеты со шпинатом и сыром, томленные в печи со сливками, картофелем и грибами. Чашка чая.

Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.

С сентября по начало апреля, вечерне-ночная поездка за доп. плату, по погоде: погоня за северным сиянием (доплата 5500 руб/чел).

Прибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская ОхотаПрибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская Охота
2 день

Этническая деревня Огни Имандры и Кировск

Плотный завтрак в отеле.

Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры.

Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено).

Нам расскажут про историю и быт саамов.

Далее отправляемся в Кировск.

Арктический обед (включен).

Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.

В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий (уточняйте на конкретную дату, бронь опций строго заранее).

Путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков).

Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу коротого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта».

По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.

ИЛИ

Джип-тур по Хибинам (доплата — 5000-6000 руб / с человека): маршрут на 2-3 часа (уровень — для новичков).

Примерный маршрут: Знакомимся с Хибинами!

Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995.

ИЛИ

Тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5 часа.

Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин.

Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок.

Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда.

На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.

ИЛИ

Посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.)

Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

ИЛИ

Посещение музея камня: он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней.

Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”.

Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.

Возвращаемся в отель.

Ужин в ресторане Тундра.

Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами. Чашка чая.

Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.

По погоде, за доп. плату — выезд в погоне за северным сиянием.

Этническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и КировскЭтническая деревня Огни Имандры и Кировск
3 день

Поездка в Териберку

Плотный завтрак в отеле.

Около 9:00 выезжаем в Териберку — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете).

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).

По приезду все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю!

Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).

Обед в Териберке.

Обед пройдет в новом ресторане GREBESHKI.

Меню: оливье с крабом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай.

Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!).

Возвращаемся в отель в Мурманске.

Ужин в ресторане Терраса.

Меню: финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, шведские фрикадельки с мятым картофелем и брусничным желе, десерт Морошка&Кедр под снегом. Чашка чая.

Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п.

По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

Поездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в Териберку
4 день

Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Завтракаем в отеле.

Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.

Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.

Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс — «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс», осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией).

Обед в ресторане Gray Goose в Мурманске.

Меню: Картофельный салат с щупальцами кальмара и устричным кремом, финская уха с лососем, креветками и лососевой икрой, щечки трески с воздушным омлетом, коралловыми грибами и тобико, медовик со свежими ягодами. Чай / кофе.

Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах.

Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Ренессанс Бутик» (с коррекцией цены: «Азимут»/«Меридиан»/«Rooms & Breakfast»/«Айтерра»/парк-отель «Экспедиция»).

Варианты проживания

Бутик-Отель Ренессанс 4

3 ночи
  • Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади “Пять Углов”. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.
  • Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.
  • Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.
Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4Бутик-Отель Ренессанс 4

Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)

3 ночи
  • Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
  • Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.
  • Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)

Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)

3 ночи
  • Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
  • Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
  • Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)

Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)

3 ночи
  • Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.
  • Предоставляется бесплатный WiFi.
  • Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)

Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)

3 ночи
  • К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
  • В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.
  • По утрам сервируется континентальный завтрак.
Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)

Iterra Hotel (с коррекцией цены)

3 ночи
  • Современный отель на 25 номеров.
  • В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.
  • Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)Iterra Hotel (с коррекцией цены)

Отель Хвоя (с коррекцией цены)

3 ночи
  • Отель Хвоя расположен в центре города Мурманск.
  • Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.
  • На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
Отель Хвоя (с коррекцией цены)Отель Хвоя (с коррекцией цены)Отель Хвоя (с коррекцией цены)Отель Хвоя (с коррекцией цены)Отель Хвоя (с коррекцией цены)Отель Хвоя (с коррекцией цены)

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 19 часов
  • Проживание в отеле Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, Айтерра, парк-отель Экспедиция, Хвоя). Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
  • Питание - завтраки, 3 обеда, 3 ужина
Что не входит
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение (доплата — от 8000 руб.)
  • Погоня за северным сиянием: 5500 руб. с человека за выезд
  • Входной билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
  • Входной билет в Снежную деревню: от 800 рублей
  • Поездка на квадроциклах / снегоходах по Хибинам и джип-тур по Хибинам (стоимость маршрутов запрашивайте)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю — 5500-6000 руб. /чел.
  • Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
Место начала и завершения?
Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
Что ещё нужно знать о программе тура?

В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд. Время в программе указано ориентировочное.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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