Новые гастрономические открытия, живописные пейзажи и комфортный отдых обеспечены! Очередность проведения экскурсий может быть изменена. Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню по питанию.
дек
дек
янв
янв
янв
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск, заселение, ужин в ресторане Царская Охота
В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд.
Время в программе указано ориентировочное.
Прилёт в аэропорт Мурманска, встреча любого рейса.
Советуем прилет на дневных рейсах, так как заселение в отели происходит с 14 часов по международным правилам.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, АйТерра, парк-отель Экспедиция, Хвоя).
Ужин в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России.
Меню: Салат с мясом северного оленя, яблочным чатни и малиной, суп: Грибовница с калитками, нежные семужные рулеты со шпинатом и сыром, томленные в печи со сливками, картофелем и грибами. Чашка чая.
Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.
С сентября по начало апреля, вечерне-ночная поездка за доп. плату, по погоде: погоня за северным сиянием (доплата 5500 руб/чел).
Этническая деревня Огни Имандры и Кировск
Плотный завтрак в отеле.
Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры.
Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено).
Нам расскажут про историю и быт саамов.
Далее отправляемся в Кировск.
Арктический обед (включен).
Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.
В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий (уточняйте на конкретную дату, бронь опций строго заранее).
Путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков).
Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу коротого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта».
По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.
ИЛИ
Джип-тур по Хибинам (доплата — 5000-6000 руб / с человека): маршрут на 2-3 часа (уровень — для новичков).
Примерный маршрут: Знакомимся с Хибинами!
Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.
Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995.
ИЛИ
Тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5 часа.
Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин.
Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок.
Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда.
На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.
ИЛИ
Посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.)
Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.
ИЛИ
Посещение музея камня: он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней.
Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”.
Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.
Возвращаемся в отель.
Ужин в ресторане Тундра.
Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами. Чашка чая.
Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.
По погоде, за доп. плату — выезд в погоне за северным сиянием.
Поездка в Териберку
Плотный завтрак в отеле.
Около 9:00 выезжаем в Териберку — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете).
По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).
По приезду все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю!
Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Обед в Териберке.
Обед пройдет в новом ресторане GREBESHKI.
Меню: оливье с крабом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай.
Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!).
Возвращаемся в отель в Мурманске.
Ужин в ресторане Терраса.
Меню: финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, шведские фрикадельки с мятым картофелем и брусничным желе, десерт Морошка&Кедр под снегом. Чашка чая.
Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.
В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п.
По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле.
Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.
Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.
Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс — «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс», осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией).
Обед в ресторане Gray Goose в Мурманске.
Меню: Картофельный салат с щупальцами кальмара и устричным кремом, финская уха с лососем, креветками и лососевой икрой, щечки трески с воздушным омлетом, коралловыми грибами и тобико, медовик со свежими ягодами. Чай / кофе.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Ренессанс Бутик» (с коррекцией цены: «Азимут»/«Меридиан»/«Rooms & Breakfast»/«Айтерра»/парк-отель «Экспедиция»).
Варианты проживания
Бутик-Отель Ренессанс 4
- Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади “Пять Углов”. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.
- Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.
- Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.
Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)
- Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
- Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.
- Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)
- Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
- Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
- Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Rooms & amp; Breakfast 3* (с коррекцией цены)
- Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.
- Предоставляется бесплатный WiFi.
- Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)
- К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
- В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.
- По утрам сервируется континентальный завтрак.
Iterra Hotel (с коррекцией цены)
- Современный отель на 25 номеров.
- В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.
- Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
Отель Хвоя (с коррекцией цены)
- Отель Хвоя расположен в центре города Мурманск.
- Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.
- На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 19 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, Айтерра, парк-отель Экспедиция, Хвоя). Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
- Питание - завтраки, 3 обеда, 3 ужина
- Что не входит
- Билеты до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение (доплата — от 8000 руб.)
- Погоня за северным сиянием: 5500 руб. с человека за выезд
- Входной билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
- Входной билет в Снежную деревню: от 800 рублей
- Поездка на квадроциклах / снегоходах по Хибинам и джип-тур по Хибинам (стоимость маршрутов запрашивайте)
- Морская прогулка по Баренцеву морю — 5500-6000 руб. /чел.
- Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
- Место начала и завершения?
- Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
- Что ещё нужно знать о программе тура?
В случае, если рестораны изменят меню, возможна замена блюд. Время в программе указано ориентировочное.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору