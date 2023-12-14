2 день

Этническая деревня Огни Имандры и Кировск

Плотный завтрак в отеле.

Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры.

Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено).

Нам расскажут про историю и быт саамов.

Далее отправляемся в Кировск.

Арктический обед (включен).

Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.

В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий (уточняйте на конкретную дату, бронь опций строго заранее).

Путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков).

Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу коротого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта».

По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.

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Джип-тур по Хибинам (доплата — 5000-6000 руб / с человека): маршрут на 2-3 часа (уровень — для новичков).

Примерный маршрут: Знакомимся с Хибинами!

Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995.

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Тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб / с человека): маршрут на 1,5 часа.

Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин.

Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок.

Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда.

На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.

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Посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.)

Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

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Посещение музея камня: он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней.

Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи”, а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни “Путешествие из недр Земли в атмосферу”.

Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.

Возвращаемся в отель.

Ужин в ресторане Тундра.

Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами. Чашка чая.

Трансфер в ресторан включен, обратно — самостоятельно.

По погоде, за доп. плату — выезд в погоне за северным сиянием.