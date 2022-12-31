Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера

Погулять по столице Заполярья, рассмотреть петроглифы Канозера и встретить китов

Кольский полуостров — место, где встречаются два моря, тундра и таёжный лес, древность и современность.

В путешествии мы побываем в поморском селе Териберка, отправимся на катере на фотоохоту за китами, познакомимся с традициями и бытом коренного северного народа и исследуем уникальные наскальные рисунки.

Суровая красота гранитных скал, бескрайний Ледовитый океан, Хибины и закат в горной тундре — вас ждут незабываемые визуальные впечатления!
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Гипнотический Кольский: 4 дня в объятиях Севера
Ближайшие даты:
6
окт
13
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, 14:00
Завершение: Мурманск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные туры🐳Киты🐼Животные

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