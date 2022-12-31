Татьяна — ваша команда гидов в Мурманске

Провели 565 экскурсий для 270 туристов

Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!