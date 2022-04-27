За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове

Любоваться северным сиянием прямо из номера и наслаждаться природой Русского Севера

Авторский тур
Весной хочется еще больше красоты! Приглашаем отправиться на мартовских праздниках в путешествие для ценителей прекрасного.

Будем жить в потрясающем месте — купольных домах-сферах со стеклянной крышей и стильным интерьером, наслаждаться арктической кухней, обниматься с хаски и кататься на оленьих упряжках.
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
За северным сиянием на 8 марта с глэмпингом на Кольском полуострове
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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