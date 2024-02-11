Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"

Покататься по трассам курортов Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Горнолыжные курорты Кировска доступны, ведь сюда можно добраться даже на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга, и прекрасно оборудованы.

Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься вплоть до шести вечера, так как большая часть горы имеет подсветку. Работает прокат снаряжения, несколько кафе, включая панорамный ресторан высокой кухни на вершине.

Желающие смогут прокатиться на снегоходах, прогуляться на снегоступах, заглянуть в «Снежную деревню» и расслабиться в бассейне и сауне — Кировску есть чем вас порадовать. К тому же, в этих краях существует большая вероятность увидеть северное сияние!
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Хибины для горнолыжников: "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Кировск

Встречаемся в Мурманске и на комфортабельном транспорте отправляемся в Кировск (в дороге около 3 часов). Разместимся в гостинице и прогуляемся по вечернему Кировску. Гид расскажет про город, покажет места, где вы сможете пообедать и поужинать. Соберёмся в общем холле гостиницы и познакомимся.

Мурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - Кировск
2 день

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

В Кировске находятся самые современные подъёмники на всём северо-западе России и самая большая протяжённость трасс — около 30 км. Сегодня познакомимся с наиболее крупным горнолыжным курортом «Большой Вудъявр». Располагается он на горе Айкуайвенчорр и имеет развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, прокат снаряжения, услуги инструктора, от учебного склона до трасс повышенной сложности и другие развлечения. На 820 метрах над уровнем моря красуется панорамный ресторан высокой кухни и бистро, где можно перекусить и согреться чаем и кофе.

Весь день будем кататься по склонам Хибин и наслаждаться видами со всех сторон.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
3 день

День катания

Продолжаем кататься и накапливать мастерство на курорте «Большой Вудъявр». На обед встретимся в уютной кафе «Бар Баревич» у подножия горы (как вариант, по желанию), где подают вкусный глинтвейн, бургеры и стейки. В любой момент вы можете завершить катание и дойти до гостиницы — всё находится близко.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
4 день

Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»

Сегодня изучим склоны второго горнолыжного курорта в этих краях – «Кукисвумчорр». Он находится чуть в стороне, поэтому нас ждут новые виды. Комплекс больше подходит опытным лыжникам и сноубордистам, однако новичкам здесь будет интересно, как минимум, прогуляться. Можно взять в аренду ватрушки и снегоходы и разнообразить свой отдых.

Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»
5 день

День катания

Вы самостоятельно выберете курорт для катания на сегодня. Либо можно отправиться в «Снежную деревню» и посмотреть на скульптуры из снега и льда, расслабиться в бассейне, прогуляться на снегоступах по Хибинам, прокатиться на снегоходах до замёрзшего озера, посетить сауну (за доплату). Кировску есть чем вас развлечь и впечатлить.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
6 день

День катания

Сегодня катаем по-максимуму до заката! Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
7 день

Кировск - Мурманск

После завтрака выезжаем из гостиницы, к 12:00-13:00 будем в аэропорту Мурманска. Возможно уехать в Москву и Санкт-Петербург на поезде из Апатит (15 минут от Кировска).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Активный отдых
Многодневные туры
Кольский полуостров
Хибины
Выездные
Кировск
Мурманская область
Снежная деревня
Популярные места

Похожие туры из Мурманска

Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Россия, Мурманск
4 ноя
18 ноя
13 янв
27 янв
от 34 700 за человека
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: Териберка и Мурманск
Россия, Мурманск
23 дек
10 фев
24 фев
9 мар
от 40 000 за человека
Три дня за Полярным кругом
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня за Полярным кругом
Россия, Мурманск
15 дек
31 дек
26 янв
от 24 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ