Горнолыжные курорты Кировска доступны, ведь сюда можно добраться даже на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга, и прекрасно оборудованы. Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься вплоть до шести вечера, так как большая часть горы имеет подсветку. Работает прокат снаряжения, несколько кафе, включая панорамный ресторан высокой кухни на вершине. Желающие смогут прокатиться на снегоходах, прогуляться на снегоступах, заглянуть в «Снежную деревню» и расслабиться в бассейне и сауне — Кировску есть чем вас порадовать. К тому же, в этих краях существует большая вероятность увидеть северное сияние!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)