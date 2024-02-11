Покататься по трассам курортов Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься вплоть до шести вечера, так как большая часть горы имеет подсветку. Работает прокат снаряжения, несколько кафе, включая панорамный ресторан высокой кухни на вершине.
Желающие смогут прокатиться на снегоходах, прогуляться на снегоступах, заглянуть в «Снежную деревню» и расслабиться в бассейне и сауне — Кировску есть чем вас порадовать. К тому же, в этих краях существует большая вероятность увидеть северное сияние!
фев
фев
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Программа тура по дням
Мурманск - Кировск
Встречаемся в Мурманске и на комфортабельном транспорте отправляемся в Кировск (в дороге около 3 часов). Разместимся в гостинице и прогуляемся по вечернему Кировску. Гид расскажет про город, покажет места, где вы сможете пообедать и поужинать. Соберёмся в общем холле гостиницы и познакомимся.
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
В Кировске находятся самые современные подъёмники на всём северо-западе России и самая большая протяжённость трасс — около 30 км. Сегодня познакомимся с наиболее крупным горнолыжным курортом «Большой Вудъявр». Располагается он на горе Айкуайвенчорр и имеет развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, прокат снаряжения, услуги инструктора, от учебного склона до трасс повышенной сложности и другие развлечения. На 820 метрах над уровнем моря красуется панорамный ресторан высокой кухни и бистро, где можно перекусить и согреться чаем и кофе.
Весь день будем кататься по склонам Хибин и наслаждаться видами со всех сторон.
День катания
Продолжаем кататься и накапливать мастерство на курорте «Большой Вудъявр». На обед встретимся в уютной кафе «Бар Баревич» у подножия горы (как вариант, по желанию), где подают вкусный глинтвейн, бургеры и стейки. В любой момент вы можете завершить катание и дойти до гостиницы — всё находится близко.
Горнолыжный курорт «Кукисвумчорр»
Сегодня изучим склоны второго горнолыжного курорта в этих краях – «Кукисвумчорр». Он находится чуть в стороне, поэтому нас ждут новые виды. Комплекс больше подходит опытным лыжникам и сноубордистам, однако новичкам здесь будет интересно, как минимум, прогуляться. Можно взять в аренду ватрушки и снегоходы и разнообразить свой отдых.
День катания
Вы самостоятельно выберете курорт для катания на сегодня. Либо можно отправиться в «Снежную деревню» и посмотреть на скульптуры из снега и льда, расслабиться в бассейне, прогуляться на снегоступах по Хибинам, прокатиться на снегоходах до замёрзшего озера, посетить сауну (за доплату). Кировску есть чем вас развлечь и впечатлить.
День катания
Сегодня катаем по-максимуму до заката! Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!
Кировск - Мурманск
После завтрака выезжаем из гостиницы, к 12:00-13:00 будем в аэропорту Мурманска. Возможно уехать в Москву и Санкт-Петербург на поезде из Апатит (15 минут от Кировска).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00Завершение: Аэропорт Мурманска, 13:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.