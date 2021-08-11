Индивидуальное путешествие в Териберку

Териберка - это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря

Териберка – это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря.

История этих мест тесно связана с рыбной ловлей и заготовкой.

Сегодня Териберка притягивает туристов неповторимой возможностью подойти к «краю земли» и прикоснуться к дыханию Северного Ледовитого океана.

Отдых здесь по нраву людям, предпочитающим спокойную величественную красоту и настоящие испытания вдали от шума и суеты.
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальное путешествие в Териберку

Что вы увидите 🤩

  • Старая Териберка
  • Лодейное
  • Водопад
  • Баренцево море
  • место съемок фильмов «Левиафан» Звягинцева и «Дуэлянт» Мизгирева
  • кладбище кораблей
Тур-путешествие для тех, кто мечтает побывать на краю света и почувствовать на себе дыхание Арктики.
Териберка – это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря. История этих мест тесно связана с рыбной ловлей и заготовкой. Сегодня Териберка притягивает туристов неповторимой возможностью подойти к «краю земли» и прикоснуться к дыханию Северного Ледовитого океана. Отдых здесь по нраву людям, предпочитающим спокойную величественную красоту и настоящие испытания вдали от шума и суеты.
Поселок находится на берегу Кольского полуострова, в устье одноименной реки. Он состоит из двух частей: непосредственно Териберки и присоединенного поселка Лодейный. Первая – типичный рыбацкий поселок, вторая – постройки советских времен.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Индивидуальная экскурсия
18 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • экскурсионная программа
  • горячий перекус
Что не входит
  • обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Место вашего проживания
Завершение: пр. Ленина, 82
Важная информация
  • для любой возрастной группы
  • под ваш темп
  • трассовая экскурсия
  • фото-стопы
  • чай и пирожки на перекус
  • мини-группы до 14 человек
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Элеонора Л.
Элеонора Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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