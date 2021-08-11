Тур-путешествие для тех, кто мечтает побывать на краю света и почувствовать на себе дыхание Арктики.

Териберка – это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря. История этих мест тесно связана с рыбной ловлей и заготовкой. Сегодня Териберка притягивает туристов неповторимой возможностью подойти к «краю земли» и прикоснуться к дыханию Северного Ледовитого океана. Отдых здесь по нраву людям, предпочитающим спокойную величественную красоту и настоящие испытания вдали от шума и суеты.

Поселок находится на берегу Кольского полуострова, в устье одноименной реки. Он состоит из двух частей: непосредственно Териберки и присоединенного поселка Лодейный. Первая – типичный рыбацкий поселок, вторая – постройки советских времен.