Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в быт кольских саамов

Первая часть нашего путешествия пройдет в селе Ловозеро — месте, которое считается родиной саамов Кольского полуострова. Вы посетите этнографический музей 🖼, где познакомитесь с культурой и бытом коренных народов поселка. Я расскажу, как живут и чем занимаются саами и коми, поделюсь историей 📖 колоритного Ловозера и покажу вам географический центр Мурманской области. А после вас ждет настоящий северный обед с блюдом из местной рыбы или оленины, вкуснейшей выпечкой и традиционным чаем оленеводов с пакулой (чагой).

Стоянка оленеводов: настоящий Север без туристов

Из Ловозера мы отправимся туда, куда обычно не добираются не только путешественники, но и местные жители — на стоянку оленеводов. Здесь саами и коми живут аутентичной жизнью — они не встречают туристов, не наряжаются в костюмы и не делают вид, что поклоняются идолам. Они бережно хранят гармонию с лесом и чтят традиции предков, занимаются оленеводством и другими промыслами. Вы ощутите атмосферу истинного Русского Севера, понаблюдаете за повседневной саамской жизнью и, разумеется, увидите стада статных оленей, которых можно погладить и покормить.

В зимний сезон вы также сможете прокатиться на оленьей или собачьей упряжке.

Организационные детали