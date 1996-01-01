Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов

Понаблюдать за бытом коренных народов Кольского полуострова и пообедать в саамской деревне

Татьяна
Татьяна – представитель из Мурманска
Хотите увидеть настоящую жизнь коренных народов Севера без туристической мишуры? Тогда нам с вами по пути! В диком лесу 🌲, недалеко от села Ловозеро, расположилась стоянка оленеводов.

Здесь вы погрузитесь в быт саами и коми, которые хранят обычаи предков, понаблюдаете за их образом жизни, оцените северную кухню 🥧 и познакомитесь с чудесными оленями.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 7 500 ₽ за человека

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Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов

Что вас ожидает

Погружение в быт кольских саамов
Первая часть нашего путешествия пройдет в селе Ловозеро — месте, которое считается родиной саамов Кольского полуострова. Вы посетите этнографический музей 🖼, где познакомитесь с культурой и бытом коренных народов поселка. Я расскажу, как живут и чем занимаются саами и коми, поделюсь историей 📖 колоритного Ловозера и покажу вам географический центр Мурманской области. А после вас ждет настоящий северный обед с блюдом из местной рыбы или оленины, вкуснейшей выпечкой и традиционным чаем оленеводов с пакулой (чагой).

Стоянка оленеводов: настоящий Север без туристов
Из Ловозера мы отправимся туда, куда обычно не добираются не только путешественники, но и местные жители — на стоянку оленеводов. Здесь саами и коми живут аутентичной жизнью — они не встречают туристов, не наряжаются в костюмы и не делают вид, что поклоняются идолам. Они бережно хранят гармонию с лесом и чтят традиции предков, занимаются оленеводством и другими промыслами. Вы ощутите атмосферу истинного Русского Севера, понаблюдаете за повседневной саамской жизнью и, разумеется, увидите стада статных оленей, которых можно погладить и покормить.

В зимний сезон вы также сможете прокатиться на оленьей или собачьей упряжке.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер из Мурманска и обратно, а также обед из местной рыбы или оленины (по согласованию с вами), традиционный чай оленеводов пакула (чага), и выпечка
  • Дополнительно можно будет приобрести сувениры 🎁, местную рыбу 🐟, оленину или варенье
  • Экскурсия проходит в тундре, в настоящих северных условиях. Вы должны быть готовы к тому, что может быть мокро и холодно, поэтому продумайте вопрос одежды и выберите непромокаемую обувь.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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