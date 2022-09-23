во вторник в 10:00, в четверг в 08:00

Хребет Муста-Тунтури был самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну и единственным местом, где немецкие войска были остановлены в первый день наступления. Наше путешествие — возможность прикоснуться к истории того времени: на протяжении маршрута мы будем встречать остатки укреплений и осколки снарядов. И конечно, нас ждут красивейшие виды, чистые озера, раздолье ягод (морошка, голубика, черника, брусника) и грибов. А с конца августа есть большая вероятность увидеть северное сияние.
В 10 утра мы встречаемся в Мурманске и выезжаем загород.