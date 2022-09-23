во вторник в 10:00, в четверг в 08:00

Насладиться северными красотами, зачерпнуть горсть черники, добраться пешком до вершины хребта, а после приготовить перекус в лесу на мангале. Вот такой будет наша поездка. Мы посетим места великих сражений, отдадим должное суровой красоте тундры и проведем день наедине с природой.

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Описание

Что вас ожидает

История и дикая природа

Хребет Муста-Тунтури был самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну и единственным местом, где немецкие войска были остановлены в первый день наступления. Наше путешествие — возможность прикоснуться к истории того времени: на протяжении маршрута мы будем встречать остатки укреплений и осколки снарядов. И конечно, нас ждут красивейшие виды, чистые озера, раздолье ягод (морошка, голубика, черника, брусника) и грибов. А с конца августа есть большая вероятность увидеть северное сияние.

Маршрут экскурсии

В 10 утра мы встречаемся в Мурманске и выезжаем загород.

Долина Славы — посмотрим, где провалилось наступление на Мурманск и где нашли свой последний приют более 7 тысяч воинов.

— посмотрим, где провалилось наступление на Мурманск и где нашли свой последний приют более 7 тысяч воинов. Разрушенная мельница — полюбуемся красивыми северными водопадами.

— полюбуемся красивыми северными водопадами. Пирожки с треской — по дороге заедем в кафе, где готовят вкусные пирожки с треской (таких вы нигде не найдете).

— по дороге заедем в кафе, где готовят вкусные пирожки с треской (таких вы нигде не найдете). Озеро Устоярви — оставляем здесь автомобиль и отправляемся по круговой тропе на высшую точку хребта Муста-Тунтури. Нас ждут захватывающие дух виды на полуострова Средний и Рыбачий и даже немного на Норвегию.

— оставляем здесь автомобиль и отправляемся по круговой тропе на высшую точку хребта Муста-Тунтури. Нас ждут захватывающие дух виды на полуострова Средний и Рыбачий и даже немного на Норвегию. Стоянка в лагере — в живописном месте мы поставим барбекю-очаг и приготовим небольшой перекус. После чего пришло время возвращаться в город.

Организационные детали