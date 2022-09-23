во вторник в 10:00, в четверг в 08:00

Из Мурманска - к хребту Муста-Тунтури

Посетить самый северный участок фронта ВОВ, увидеть Норвегию и попробовать пирожок с треской

Насладиться северными красотами, зачерпнуть горсть черники, добраться пешком до вершины хребта, а после приготовить перекус в лесу на мангале. Вот такой будет наша поездка.

Мы посетим места великих сражений, отдадим должное суровой красоте тундры и проведем день наедине с природой.
Из Мурманска - к хребту Муста-Тунтури
Из Мурманска - к хребту Муста-Тунтури
Из Мурманска - к хребту Муста-Тунтури
Из Мурманска - к хребту Муста-Тунтури
Ближайшие даты:
22
сен
27
сен
29
сен
4
окт
6
окт
11
окт
13
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и дикая природа

Хребет Муста-Тунтури был самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну и единственным местом, где немецкие войска были остановлены в первый день наступления. Наше путешествие — возможность прикоснуться к истории того времени: на протяжении маршрута мы будем встречать остатки укреплений и осколки снарядов. И конечно, нас ждут красивейшие виды, чистые озера, раздолье ягод (морошка, голубика, черника, брусника) и грибов. А с конца августа есть большая вероятность увидеть северное сияние.

Маршрут экскурсии

В 10 утра мы встречаемся в Мурманске и выезжаем загород.

  • Долина Славы — посмотрим, где провалилось наступление на Мурманск и где нашли свой последний приют более 7 тысяч воинов.
  • Разрушенная мельница — полюбуемся красивыми северными водопадами.
  • Пирожки с треской — по дороге заедем в кафе, где готовят вкусные пирожки с треской (таких вы нигде не найдете).
  • Озеро Устоярви — оставляем здесь автомобиль и отправляемся по круговой тропе на высшую точку хребта Муста-Тунтури. Нас ждут захватывающие дух виды на полуострова Средний и Рыбачий и даже немного на Норвегию.
  • Стоянка в лагере — в живописном месте мы поставим барбекю-очаг и приготовим небольшой перекус. После чего пришло время возвращаться в город.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном полноприводном автомобиле. Я буду вашим гидом и водителем.
  • Надевайте в дорогу теплую одежду и удобную обувь

во вторник в 10:00, в четверг в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

👥Групповые🚗На машине🏡Выездные☀️На весь день

Похожие туры в Мурманске

Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
6 отзывов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 23 599 за всё до 3 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
4.8
9 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
22 000 за всё до 3 чел.
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
36 000 за 1 человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.8
69 отзывов
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Мурманск
Завтра
23 сен
24 сен
27 сен
5 000 за 1 человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.5
4 отзыва
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Поехали за мечтой
В месте Вашего проживания
5 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин»
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин»
Вы увидите стелу «Мурманск - город-герой» и посетите Центральный сквер
по согласованию с гидом
8 000 за всё до 10 чел.
Северное Сияние - краски Севера
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Северное Сияние - краски Севера
Мы выезжаем из Мурманска, чтобы увидеть это загадочное явление
Площадь 5 углов. Парковка у отеля «Меридиан»
40 000 за 1 человека
Варзуга и Кузомень из Мурманска
1 день 16 часов
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Варзуга и Кузомень из Мурманска
В ходе тура мы посетим самое древнее поморское село на Кольском полуострове
Площадь 5 углов. Парковка у отеля меридиан. Центр
40 000 за 1 человека
Из Мурманска в Саамскую деревню
7 часов
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Из Мурманска в Саамскую деревню
Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа - саами
трансфер из любой точки Мурманска
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 500 за 1 человека
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Полюбоваться яркими красками тунды, поймать северное сияние и насладиться волнами Баренцева моря
Мурманск
28 сен
59 900 за 1 человека
Мурманск - Столица Арктики
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
3.5
2 отзыва
Мурманск - Столица Арктики
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
В месте вашего проживания
1 окт
от 6 300 за всё до 3 чел.
Мурманск - как он есть
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Мурманск - как он есть
Обзорная экскурсия по Мурманску с выходом в залив
Из места вашего проживания
14 окт
6 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ