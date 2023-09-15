Попробовать поймать в кадр кита, погулять по пляжам Териберки и полюбоваться каскадами летящей воды
Мы покажем вам четыре водопада и познакомим с местом, куда стремятся попасть многие увлечённые путешественники после выхода фильма Андрея Звягинцева.
Докажем, что не обязательно ехать в Норвегию, чтобы полюбоваться фьордами, и проверим уровень везения, отправившись на корабле на фотоохоту.
В акватории Баренцева моря обитают косатки, малые полосатики и горбатые киты — пусть нам улыбнётся удача, и мы сможем их увидеть!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Дни программы могут меняться местами в зависимости от погоды.
Тур актуален только для граждан РФ.
Программа тура по дням
Три северных водопада и мыс Абрам
Встречаем вас в аэропорту или по месту вашего проживания в Мурманске и отправляемся к водопаду на реке Лавна в 20 километрах от города, одному из самых полноводных на Кольском полуострове. В окружении лесов и полей полюбуемся шумящим каскадом и берегами, усыпанными камнями, покрытыми мхом и лишайником.
Затем отправимся на мыс Абрам, с которого открываются живописные панорамы Мурманска и Кольского залива. А впереди — ещё два водопада: широкий и мощный на реке Ура и зрелищный на реке Титовка.
Вечером вернёмся в Мурманск, разместимся в отеле и отдохнём, а засыпая, вы всё ещё будете слышать успокаивающий шум летящей воды.
Морская прогулка в поисках китов
Сегодня едем в рыбацкое село Ура-Губа с пейзажами, напоминающими норвежские фьорды. А оттуда на корабле отправимся в открытое море, чтобы устроить фотоохоту на китов. Конечно, для встречи с этими загадочными великанами понадобится доля везения. Во время плавания вы полюбуетесь скалистым и пустынным побережьем полуострова Рыбачий, резной береговой линией и шумными птичьими базарами.
Прогулка продлится 5-8 часов, затем — возвращение в Мурманск.
Если по погодным условиям не получится выйти в море, то поедем в Ловозерские тундры, территория которых испещрена живописными ущельями с древними сейдами, и можно увидеть необычные геологические образования — цирки Раслака — глубокие чаши круглой формы диаметром в несколько километров, образовавшиеся в результате перемещения ледниковых масс. Ещё один вариант поездки — в саамское поселение, где можно познакомиться с жизнью и бытом этого народа.
Териберка: пляжи, водопад и «кладбище кораблей»
В этот день погуляем по Териберке. Вы посмотрите на торчащие из воды остовы кораблей, оставленные у берега, предположительно, в середине прошлого века. Пройдёмся по пляжу с ровными круглыми и овальными камнями, которые прозвали «яйцами дракона», и попадём в логово мифического существа. Постоим на краю Батарейского водопада и заглянем в гости на ферму северных оленей и хаски.
После насыщенной прогулки отправимся обратно в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, аэропорт или другой адрес по договорённости, 11:00-12:00Завершение: Мурманск, аэропорт или другой адрес по договорённости, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.