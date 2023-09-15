Встречаем вас в аэропорту или по месту вашего проживания в Мурманске и отправляемся к водопаду на реке Лавна в 20 километрах от города, одному из самых полноводных на Кольском полуострове. В окружении лесов и полей полюбуемся шумящим каскадом и берегами, усыпанными камнями, покрытыми мхом и лишайником.

Затем отправимся на мыс Абрам, с которого открываются живописные панорамы Мурманска и Кольского залива. А впереди — ещё два водопада: широкий и мощный на реке Ура и зрелищный на реке Титовка.

Вечером вернёмся в Мурманск, разместимся в отеле и отдохнём, а засыпая, вы всё ещё будете слышать успокаивающий шум летящей воды.