Что вас ожидает

Охотники за сиянием

Вечером в условленный день мы встретимся в городе и, как настоящие охотники, дружной компанией отправимся на поиски северного сияния. В зимние месяцы это не редкий гость на ночном небе, однако, сложно угадать, когда, где и насколько интенсивным будет явление. Пока профессиональный опытный водитель будет везти нас к месту, я объясню, как найти чистое небо и по каким признакам можно предугадать лучшую локацию для наблюдения.

Танец света

Может быть, хорошая обзорная точка найдется с первого раза, а может, что только с третьего, в 20 километрах от города или в 100. Обещать я могу одно: увидев сияние, вы не пожалеете о потраченном времени! В большинстве случаев северное сияние имеет насыщенный зеленый цвет, но также может быть фиолетовым, розовым, красным, белым и синим — в зависимости от атмосферных условий. Завороженно наблюдая его танец, вы узнаете больше о магнитном поле Земли и заряженных частицах Солнца. А во время чаепития с традиционным травяным чаем и печеньем услышите немало легенд. Например, о том, как научное название явления связано с богиней утренней зари и богом северного ветра.