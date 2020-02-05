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  3. Из Мурманска на поиски «северной Авроры»

Своими глазами увидеть самую яркую достопримечательность Русского Севера и узнать интересные факты

Евгения
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Евгения – ваш гид
Готовы испытать удачу и отправиться на поиски легендарной «Авроры»? Я открою нюансы охоты на северное сияние и привезу вас к самому чистому небу.

Вы узнаете, что такое солнечный ветер, услышите местные легенды и поймете природу самого захватывающего явления!
4900 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»

Что вас ожидает

Охотники за сиянием
Вечером в условленный день мы встретимся в городе и, как настоящие охотники, дружной компанией отправимся на поиски северного сияния. В зимние месяцы это не редкий гость на ночном небе, однако, сложно угадать, когда, где и насколько интенсивным будет явление. Пока профессиональный опытный водитель будет везти нас к месту, я объясню, как найти чистое небо и по каким признакам можно предугадать лучшую локацию для наблюдения.

Танец света
Может быть, хорошая обзорная точка найдется с первого раза, а может, что только с третьего, в 20 километрах от города или в 100. Обещать я могу одно: увидев сияние, вы не пожалеете о потраченном времени! В большинстве случаев северное сияние имеет насыщенный зеленый цвет, но также может быть фиолетовым, розовым, красным, белым и синим — в зависимости от атмосферных условий. Завороженно наблюдая его танец, вы узнаете больше о магнитном поле Земли и заряженных частицах Солнца. А во время чаепития с традиционным травяным чаем и печеньем услышите немало легенд. Например, о том, как научное название явления связано с богиней утренней зари и богом северного ветра.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, нас будет сопровождать профессиональный водитель с 13-летним стажем
  • Экскурсия проходит на минивэне Peugeot Traveller 2018 года
  • Мы вернемся в Мурманск в 00:00 — 01:00

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы
  • Травяной чай и печенье
  • Фотографии на полупрофессиональную камеру Sony
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»
Из Мурманска на поиски «северной Авроры»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Родилась и выросла на Кольской Земле. Уже 2 года занимаюсь своим любимым хобби — путешествую по Кольскому полуострову и показываю его гостям. Буду рада отправиться с вами в незабываемые приключение!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 февраля 2020
Хорошая весёлая команда из 2 человек, которая действительно старается найти хотя бы небольшие всплески на небе. К сожалению из-за неожиданной облачночти и тумана мы мало что нашли, но в любом случае было интересно поохотится. Главное помнить, что Солнцу нет дела до желания людей, поэтому неудачи в поисках возможны(.
Из минусов, гид-связист (на сайте) действительно очень долго отвечает на вопросы, поэтому иногда создаётся впечатление, что про тебя просто забыли

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