Светлана проводит ещё 3 экскурсии

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К горе Мишуковая — на снегоступах

Погулять по пушистому снегу, услышать о финских колонистах и впечатлиться видами на Кольский залив

Светлана
Светлана – представитель из Мурманска
Гора Мишуковая — одна из самых высоких сопок рядом с Мурманском.

За час мы доберемся до вершины: вам откроются отличные ракурсы на залив и вид на мурманский флот.

Наш проводник поделится рассказами первых поселенцах, их быте и легендах — а еще угостит ароматным травяным чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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К горе Мишуковая — на снегоступах
К горе Мишуковая — на снегоступах

Что вас ожидает

Путь к вершине
Это будет несложный подъем среди белоснежных снегов и низкорослого леса, он займет около часа. Во время прогулки вас ждут истории 📖 окрестных мест — с тех времен, когда эти земли заселили колонисты-финны и выходцы из карельского Поморья. На сопке у вас будет свободное время, чтобы потерзать вопросами гида-проводника, перекусить, погреться горячим чаем и пофотографироваться.

Панорамы Кольского залива
С высоты птичьего полета вам откроются виды на Южное и Среднее колено Кольского залива. Вы увидите единственный в России авианесущий крейсер — и место базирования единственного в мире Атомного ледокольного флота. Поймете, где начинается Северный морской путь. А если будет хорошая погода, даже разглядите кусочек Баренцева моря!

Программа

09. 00 — выезд из Мурманска
10. 00 — подъем на сопку
11. 00 — свободное время на сопке, чай и перекус
12. 00 — спуск
13. 00 — отправление обратно
14. 00 прибытие в Мурманск

Организационные детали

Что входит в стоимость:

  • трансфер к п. Мишуково и обратно
  • аренда снегоступов, палок
  • перекус и чай
  • аптечка на группу
К горе Мишуковая — на снегоступах
К горе Мишуковая — на снегоступах
К горе Мишуковая — на снегоступах
К горе Мишуковая — на снегоступах
К горе Мишуковая — на снегоступах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!
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Светлана проводит ещё 3 экскурсии

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