Светлана проводит ещё 3 экскурсии

Путь к вершине
Это будет несложный подъем среди белоснежных снегов и низкорослого леса, он займет около часа. Во время прогулки вас ждут истории 📖 окрестных мест — с тех времен, когда эти земли заселили колонисты-финны и выходцы из карельского Поморья. На сопке у вас будет свободное время, чтобы потерзать вопросами гида-проводника, перекусить, погреться горячим чаем и пофотографироваться.
Панорамы Кольского залива
С высоты птичьего полета вам откроются виды на Южное и Среднее колено Кольского залива. Вы увидите единственный в России авианесущий крейсер — и место базирования единственного в мире Атомного ледокольного флота. Поймете, где начинается Северный морской путь. А если будет хорошая погода, даже разглядите кусочек Баренцева моря!
09. 00 — выезд из Мурманска
10. 00 — подъем на сопку
11. 00 — свободное время на сопке, чай и перекус
12. 00 — спуск
13. 00 — отправление обратно
14. 00 прибытие в Мурманск
Что входит в стоимость: