Светлана проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путь к вершине

Это будет несложный подъем среди белоснежных снегов и низкорослого леса, он займет около часа. Во время прогулки вас ждут истории 📖 окрестных мест — с тех времен, когда эти земли заселили колонисты-финны и выходцы из карельского Поморья. На сопке у вас будет свободное время, чтобы потерзать вопросами гида-проводника, перекусить, погреться горячим чаем и пофотографироваться.

Панорамы Кольского залива

С высоты птичьего полета вам откроются виды на Южное и Среднее колено Кольского залива. Вы увидите единственный в России авианесущий крейсер — и место базирования единственного в мире Атомного ледокольного флота. Поймете, где начинается Северный морской путь. А если будет хорошая погода, даже разглядите кусочек Баренцева моря!

Программа

09. 00 — выезд из Мурманска

10. 00 — подъем на сопку

11. 00 — свободное время на сопке, чай и перекус

12. 00 — спуск

13. 00 — отправление обратно

14. 00 прибытие в Мурманск

Организационные детали

Что входит в стоимость: