Что вас ожидает
Дорога через леса и тундру
Из Мурманска мы на автомобиле отправимся до села Ловоозеро, по пути любуясь пейзажами тундры. После меняем трансфер: летом к базе отдыха отправимся на катере, а зимой — в санях, прикрепленных к снегоходу. Так что дорога сама по себе станет развлечением.
Заповедное озеро
После вас ждет небольшой поход по территории заказника Сейдъявврь к знаменитому Сейдозеру. Оно считается местом силы: сюда часто приезжают целители и те, кто интересуются мистикой — возможно, и вы ощутите особую энергию священного озера саамских народов.
Отдых на базе
А по возвращении вы можете сами распоряжаться оставшимся временем: порыбачить, попариться в баньке (для любителей есть прорубь. ), рассекать на снегоходах. И даже, если будет подходящая погода и солнечная активность, отправиться на поиски Северного сияния — и пусть вам повезет в этой охоте.
Организационные детали
- Тур можно провести для компании до 40 человек. Для одного человека стоимость экскурсии составит 34455 руб. ; доплата за каждого следующего участника — 9455 руб. /чел. Детали уточняйте при бронировании.
- Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты
- В этой программе у вас будет два гида — один во время трансфера из Мурманска, второй на территории базы и заповедника
Что входит в стоимость
Трансфер на автомобиле и санях (до 4 человек); питание трехразовое, проживание в двухместном номере, экскурсия к Сейдозеру
Дополнительные расходы (по желанию)
- Охота за Северным сиянием (с фотографиями) — 5000 руб. /чел.
- Зимняя рыбалка — 1000 руб. /час с человека
- Аренда снегохода — 17500 руб. /сутки за снегоход (на одном снегоходе одновременно размещается до 2 человек, можно арендовать до 6 снегоходов)
- Баня с прорубью — 7500 руб. до 15-20 человек (2 часа)
- Трансфер в Мурманске от ж/д вокзала или аэропорта до вашего места проживания — по договоренности
- Сувениры, рыба, оленина и др. — по договоренности