Что вас ожидает

Дорога через леса и тундру

Из Мурманска мы на автомобиле отправимся до села Ловоозеро, по пути любуясь пейзажами тундры. После меняем трансфер: летом к базе отдыха отправимся на катере, а зимой — в санях, прикрепленных к снегоходу. Так что дорога сама по себе станет развлечением.

Заповедное озеро

После вас ждет небольшой поход по территории заказника Сейдъявврь к знаменитому Сейдозеру. Оно считается местом силы: сюда часто приезжают целители и те, кто интересуются мистикой — возможно, и вы ощутите особую энергию священного озера саамских народов.

Отдых на базе

А по возвращении вы можете сами распоряжаться оставшимся временем: порыбачить, попариться в баньке (для любителей есть прорубь. ), рассекать на снегоходах. И даже, если будет подходящая погода и солнечная активность, отправиться на поиски Северного сияния — и пусть вам повезет в этой охоте.

Организационные детали

Тур можно провести для компании до 40 человек. Для одного человека стоимость экскурсии составит 34455 руб. ; доплата за каждого следующего участника — 9455 руб. /чел. Детали уточняйте при бронировании.

Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты

В этой программе у вас будет два гида — один во время трансфера из Мурманска, второй на территории базы и заповедника

Что входит в стоимость

Трансфер на автомобиле и санях (до 4 человек); питание трехразовое, проживание в двухместном номере, экскурсия к Сейдозеру

Дополнительные расходы (по желанию)