К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!

Посетить священное озеро и выбрать отдых по душе: баня, рыбалка, снегоходы и охота за Северным сияем

Приглашаем вас увидеть заповедные места Крайнего Севера и с весельем провести время на свежем воздухе! Вы увидите загадочное озеро саамов и услышите о его тайнах, а после проведете время на базе отдыха так, как вам хочется: сможете заняться рыбалкой, покататься на снегоходах, погреться в бане, а вечером отправиться в погоню за Полярным светом.
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!
К Сейдозеру из Мурманска — на два дня!

Что вас ожидает

Дорога через леса и тундру

Из Мурманска мы на автомобиле отправимся до села Ловоозеро, по пути любуясь пейзажами тундры. После меняем трансфер: летом к базе отдыха отправимся на катере, а зимой — в санях, прикрепленных к снегоходу. Так что дорога сама по себе станет развлечением.

Заповедное озеро

После вас ждет небольшой поход по территории заказника Сейдъявврь к знаменитому Сейдозеру. Оно считается местом силы: сюда часто приезжают целители и те, кто интересуются мистикой — возможно, и вы ощутите особую энергию священного озера саамских народов.

Отдых на базе

А по возвращении вы можете сами распоряжаться оставшимся временем: порыбачить, попариться в баньке (для любителей есть прорубь. ), рассекать на снегоходах. И даже, если будет подходящая погода и солнечная активность, отправиться на поиски Северного сияния — и пусть вам повезет в этой охоте.

Организационные детали

  • Тур можно провести для компании до 40 человек. Для одного человека стоимость экскурсии составит 34455 руб. ; доплата за каждого следующего участника — 9455 руб. /чел. Детали уточняйте при бронировании.
  • Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты
  • В этой программе у вас будет два гида — один во время трансфера из Мурманска, второй на территории базы и заповедника

Что входит в стоимость

Трансфер на автомобиле и санях (до 4 человек); питание трехразовое, проживание в двухместном номере, экскурсия к Сейдозеру

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Охота за Северным сиянием (с фотографиями) — 5000 руб. /чел.
  • Зимняя рыбалка — 1000 руб. /час с человека
  • Аренда снегохода — 17500 руб. /сутки за снегоход (на одном снегоходе одновременно размещается до 2 человек, можно арендовать до 6 снегоходов)
  • Баня с прорубью — 7500 руб. до 15-20 человек (2 часа)
  • Трансфер в Мурманске от ж/д вокзала или аэропорта до вашего места проживания — по договоренности
  • Сувениры, рыба, оленина и др. — по договоренности

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Артур
Артур
Меня зовут Сверчков Артур и я являюсь главой Ассоциации туризма Мурманской области и сам лично провожу экскурсию, в некоторых случаях экскурсию проводят другие наши гиды. Экскурсии проводим уже более 6 лет. Я всегда стараюсь дать нашим гостям максимум эмоций и впечатлений от нашего края.
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