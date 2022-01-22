Катаясь на снегоходах, вы сможете полюбоваться шикарными пейзажами суровой, нетронутой природы,
Индивидуально
для 2 чел.
Катаясь на снегоходах, вы сможете полюбоваться шикарными пейзажами суровой, нетронутой природы, в которой нет ничего лишнего.
Поверьте, путешествие на снегоходе по тундре станет одним из лучших в вашей жизни! Вы удивитесь, но снегоходы признаны наиболее безопасным транспортом для занятий экстремальным спортом и туризмом.
И мы готовы подтвердить это на практике, организовав вам не только драйвовую, но и безопасную прогулку на снегоходах!
Поверьте, путешествие на снегоходе по тундре станет одним из лучших в вашей жизни! Вы удивитесь, но снегоходы признаны наиболее безопасным транспортом для занятий экстремальным спортом и туризмом.
И мы готовы подтвердить это на практике, организовав вам не только драйвовую, но и безопасную прогулку на снегоходах!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Вы удивитесь, но снегоходы признаны наиболее безопасным транспортом для занятий экстремальным спортом и туризмом. И мы готовы подтвердить это на практике, организовав вам не только драйвовую, но и безопасную прогулку на
снегоходах!
Катаясь на снегоходах, вы сможете полюбоваться шикарными пейзажами суровой, нетронутой природы, в которой нет ничего лишнего. Поверьте, путешествие на снегоходе по тундре станет одним из лучших в вашей жизни!
Ответы на вопросы
- Что входит
- экскурсия по Мурманску
- аренда снегоходов
- опытный гид
- аренда снаряжения
- Место начала и завершения?
- просп. Ленина, 82, Мурманск
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Благодарим за доверие!
- Скоро с Вами свяжется координатор и сообщит более подробно об экскурсии.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Артур Ш.
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