Об экскурсии

Вы удивитесь, но снегоходы признаны наиболее безопасным транспортом для занятий экстремальным спортом и туризмом. И мы готовы подтвердить это на практике, организовав вам не только драйвовую, но и безопасную прогулку на

снегоходах!

Катаясь на снегоходах, вы сможете полюбоваться шикарными пейзажами суровой, нетронутой природы, в которой нет ничего лишнего. Поверьте, путешествие на снегоходе по тундре станет одним из лучших в вашей жизни!