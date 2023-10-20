Промчать по Хибинам на снегоходах, попробовать морские деликатесы и погулять по краю земли
Туда, где можно вдохнуть запах Северного Ледовитого океана, а в тёмное время понаблюдать, как разноцветные вспышки танцуют на ночном небе. Мы покажем вам сказочный Кольский полуостров во всей его красе.
Познакомим с самым крупным городом Заполярья, угостим настоящим камчатским крабом и морскими ежами, расскажем легенды и секреты края.
Среди заснеженных верхушек Хибин вы прокатитесь на снегоходах, в рыбацкой Териберке полюбуетесь водопадом и уникальными пляжами, а в один из вечеров отправимся ловить северное сияние!
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Описание
Организационные детали
Передвигаться будем на комфортном вместительном внедорожнике. Одежда должна быть удобная, тёплая, непродуваемая и непромокаемая, желательны два комплекта. Рекомендуем иметь с собой термобельё. Обувь удобная и с нескользящей подошвой, сменная. Дождевик. Индивидуальная аптечка и необходимые лекарственные средства. Багаж и личные вещи настоятельно рекомендуем привозить в дорожных сумках, а не в чемоданах. Организатор поездки в целях безопасности участников мероприятия оставляет за собой право изменять маршрут, тайминг и программу в любое время и в любой точке маршрута.
Программа тура по дням
Знакомство с достопримечательностями Мурманска
Встречу вас у аэропорта или у отеля, в котором вы остановились, и мы отправимся на обзорную экскурсию по столице Арктики. Заглянем в краеведческий музей, вы увидите памятники «Ждущая» и «Алёша», как называют местные жители мемориал защитникам советского Заполярья. Посмотрите на рубку атомной подводной лодки «Курск». Остановимся на обед в лучшем ресторане города, и вы попробуете блюда арктической кухни.
После обеда посетим место основания города — главную площадь Мурманска «Пять углов». Побываем у памятника треске и в микрорайоне Абрам-Мыс на одноимённом мысе западного берега Кольского залива. Обязательно поднимемся на атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Вечером привезу вас обратно к отелю или к ресторану в центре города.
Знаковые места Териберки и погоня за северным сиянием
Утром отправляемся в старое рыболовецкое село Териберка. Вы полюбуетесь живописным водопадом, впадающим прямо в море, увидите артиллерийские орудия и батареи береговой охраны. Посмотрите на деревянные корабли 20-го века, навечно покоящиеся на отмели. А на обед вас ждут блюда из натуральных морских деликатесов. Вы попробуете настоящего камчатского краба и узнаете, как его готовят, отведаете морского ежа и сочные гребешки.
Подкрепившись, прогуляемся по побережью. Вы увидите необычный пляж с крупными валунами ровной формы — «яйца дракона» и песчаный пляж губы Лодейной, которую также называют Корабельная. А затем приготовьтесь к увлекательному приключению — едем ловить северное сияние — неповторимый танец небесных огней. Вечером вернёмся обратно к вашему отелю или к ресторану в центре города.
Снегоходное сафари в Хибинах
В этот день едем к Хибинам — крупнейшему горному массиву на Кольском полуострове, возраст которого около 390 миллионов лет. Дорога займёт около 3-4 часов, по пути вы послушаете рассказ об интересных тайнах и легендах края. По прибытии по канатной дороге поднимемся на обзорную площадку и полюбуемся живописной грядой гор.
После обеда в кафе с завораживающим панорамным видом вас ждут драйв и яркие эмоции — едем кататься на снегоходах! Длительность составит 1,5 часа — этого времени достаточно для новичка, чтобы насладиться пейзажами и не устать от управления. Стартуем от профилактория «Тирвас». Домчим до ледяного фонтана и объедем по кругу долину озера Малый Вудьявр. Затем направимся в Кукисвумскую долину, соединяющую северную и южную части Хибин. Доберёмся до озера Сердцевидное, знаменитое тем, что здесь находится «полюс Хибинских ветров» — в плохую погоду здесь начинаются настоящие ураганы, а в хорошую погоду открывается потрясающий вид на долину реки Кунийок. Далее от озера держим путь назад.
В завершении путешествия отвезём вас в аэропорт или к вашему отелю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, аэропорт или ваш отель, время - по договорённостиЗавершение: Мурманск, аэропорт или ваш отель, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.