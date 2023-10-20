Встречу вас у аэропорта или у отеля, в котором вы остановились, и мы отправимся на обзорную экскурсию по столице Арктики. Заглянем в краеведческий музей, вы увидите памятники «Ждущая» и «Алёша», как называют местные жители мемориал защитникам советского Заполярья. Посмотрите на рубку атомной подводной лодки «Курск». Остановимся на обед в лучшем ресторане города, и вы попробуете блюда арктической кухни.

После обеда посетим место основания города — главную площадь Мурманска «Пять углов». Побываем у памятника треске и в микрорайоне Абрам-Мыс на одноимённом мысе западного берега Кольского залива. Обязательно поднимемся на атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Вечером привезу вас обратно к отелю или к ресторану в центре города.