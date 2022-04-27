Кольский полуостров: путешествие-погружение

Проникнуться эстетикой Севера и узнать вкус Арктики

Авторский тур
Зачем ехать на край света? Чтобы через мощь природы, местные традиции, новые вкусы и ощущения познать себя.

За четыре дня мы погоняем на снегоходах по Хибинским горам, пообнимаемся с милыми хаски и оленями, полюбуемся пейзажами Северного Ледовитого океана и попробуем ежей, гребешков, крабов и прочие деликатесы.

Каждый вечер будем выходить на охоту за северным сиянием и узнаем четыре Закона Арктики.
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Кольский полуостров: путешествие-погружение
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Это путешествие-погружение для тех, кому важен высокий сервис и комфорт. С нами вы не туристы, а исследователи, так что готовьтесь пробовать, ощущать, погружаться!

В программе могут происходить изменения по дням экскурсионной программы, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах, в том числе из-за погодных условий или других факторов

Нужно иметь с собой антиковидный документ (справка о вакцинации, ПЦР-тест, справка об антителах). И конечно, не забудьте взять паспорт, теплые удобные вещи и обувь, наличные (так как в горах банкоматы есть не везде) и, конечно же, отличное настроение!

В путешествие можно отправиться с ребенком старше 10 лет. Такое правило действует ради комфорта самого ребенка и всей группы.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 9:30
Завершение: Аэропорт Мурманска, рейсы после 18:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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