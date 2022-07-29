Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему

Ощутить непокорность северной природы, исследовать памятные места времён ВОВ

Авторский тур
Хотите добраться туда, где нет асфальта и населённых пунктов, проехать по бездорожью там, где не часто бывают туристы? За три дня мы познакомим вас с удалённым уголком нашей страны, покажем места воиской славы и другие достопримечательности.

Вы полюбуетесь суровой тундрой и своенравным морем, рельефными скалами и фьордами и насладитесь свободой вдали от цивилизации.
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Край земли: автотрип по Среднему и Рыбачьему
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки, поэтому вам понадобятся:
тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда, куртки (желательно с капюшоном), головной убор, комплект термобелья и кофта из флиса.

На маршруте предусмотрены прогулки, возможно, по влажной почве, и подъёмы на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию). Для этого лучше иметь удобную непромокаемую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки), а сменная лёгкая обувь добавит комфорта на турбазе.
Также нужны сменные и шерстяные носки, футболки, индивидуальная аптечка и средства личной гигиены. На протяжении всего маршрута будет много красивых и интересных мест для съёмки, поэтому могут пригодиться портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь «Пять Углов», 8:30
Завершение: Мурманск, 17:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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