Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Путь в Териберку

Дорога до заветной цели — сама по себе приключение в традициях авантюрных экспедиций. Вы проедете по дорогам асфальтированным и не очень😃 А главное, оцените бескрайние панорамы Кольского полуострова с его бесконечной тундрой, кристальными северными озерами и необыкновенной атмосферой, которая предваряет встречу с краем света.

Дальше — только океан и Северный полюс

Наконец вы доберетесь до поселка, который прославился как единственное место на берегу Северного Ледовитого океана на территории России, куда можно добраться на автомобиле 🚘. Гуляя по символам Териберки — кладбищу кораблей и пляжу с «драконьими яйцами», среди ущелий, водопадов и саамских сейдов, — вы узнаете, как жил старинный поселок до того, как стал мурманской знаменитостью. Откроете яркие локации, которых не найти по геотегам. И, конечно, ощутите мощь северной стихии, ради которой сюда обязательно стоит приехать хотя бы раз в жизни.

Организационные детали