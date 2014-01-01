Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Легендарная Териберка: поездка на край Земли

Отправиться на берег Северного Ледовитого океана за лучшими фотолокациями и незабываемыми эмоциями

Кирилл
Кирилл – представитель из Мурманска
Вы посетите самый знаменитый поселок Мурманской области — обитель фантастических «декораций», где от стихии океана и непривычных панорам захватывает дух.

Как пейзажный фотограф, я покажу лучшие ракурсы Териберки.

А также расскажу об истории 📖 рыбацкой деревушки, проведу к левиафановским местам, драконьему пляжу, саамским сейдам и другим местным символам.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли

Что вас ожидает

Путь в Териберку
Дорога до заветной цели — сама по себе приключение в традициях авантюрных экспедиций. Вы проедете по дорогам асфальтированным и не очень😃 А главное, оцените бескрайние панорамы Кольского полуострова с его бесконечной тундрой, кристальными северными озерами и необыкновенной атмосферой, которая предваряет встречу с краем света.

Дальше — только океан и Северный полюс
Наконец вы доберетесь до поселка, который прославился как единственное место на берегу Северного Ледовитого океана на территории России, куда можно добраться на автомобиле 🚘. Гуляя по символам Териберки — кладбищу кораблей и пляжу с «драконьими яйцами», среди ущелий, водопадов и саамских сейдов, — вы узнаете, как жил старинный поселок до того, как стал мурманской знаменитостью. Откроете яркие локации, которых не найти по геотегам. И, конечно, ощутите мощь северной стихии, ради которой сюда обязательно стоит приехать хотя бы раз в жизни.

Организационные детали

  • Длина маршрута — 150 км, 40 из которых — по грунтовой дороге. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
  • В середине программы будет время для обеда в кафе или пикника (дополнительные расходы)
  • Для вас у нас всегда с собой: питьевая вода, горячий чай, легкий перекус и дождевики на случай непогоды
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять Углов
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли
Легендарная Териберка: поездка на край Земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Мы организуем экскурсии и туры на Кольском полуострове с 2014 года, являемся членами различных туристических ассоциаций, развиваем и поддерживаем туризм в нашем регионе. Проводим экскурсии только в небольших группах, чтобы у каждого было время на осмотр и фото достопримечательностей. Никаких стандартных маршрутов, каждая экскурсия корректируется индивидуально с учетом пожеланий группы. Все фото — собственные, из наших туров. Поможем сделать такие же и даже лучше :) Мы приложим все усилия, чтобы это было ваше идеальное путешествие!
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