во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Легенды Севера: экскурсия по конному подворью

Погрузиться в северный быт, покормить оленей, пройти ритуал очищения и прокатиться на санях

Совсем недалеко от центра Мурманска расположилось подворье, где вы за пару часов познакомитесь с обычаями, легендами, бытом и характером коренных народов Севера.

Вам предстоит пройти ритуал очищения в чуме, прокатиться на санях и угостить ягелем оленей.

А предания Кольского края наполнят нашу встречу настоящим северным колоритом.
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью

Что вас ожидает

Места силы. На территории подворья вы осмотрите инсталляции, созданные из дерева руками местных мастеров. Познакомитесь с традициями народов Севера, услышите историю его освоения. И конечно, загадаете желание в месте силы.

Чаепитие и обряд очищения. Затем мы заглянем в аутентичный чум с очагом: здесь для вас проведут ритуал очищения, а после угостят горячим чаем из самовара.

Вольер с северными оленями. В зверинце подворья вы познакомитесь с животными Кольского края — оленями, песцами и лисами. Сможете угостить оленей ягелем и сделать чудесные фотографии.

Катание на лошади или санях. На территории комплекса есть и конюшня, в которой содержатся 9 племенных лошадей. По желанию вы прогуляетесь верхом по манежу или прокатитесь на русских расписных санях!

Музей крестьянского быта, где в небольшой комнате вы погрузитесь сразу в 2 эпохи Мурманска. Сначала представите в повседневных деталях и мелочах жизнь в деревенской избе Русского Севера, затем познакомитесь с бытом переселенцев 20 века. А после сможете купить интересные сувениры в местной лавке.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачивается только покупка сувениров. Все активности по программе (чаепитие и обряд очищения в чуме, кормление оленей, катание на санях или верхом по открытому манежу) входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Алексей
Алексей
Наша команда предлагает гостям Кольского края отдых с катанием на лошадях, погружением в русскую глубинку и всё, что связано с древне-русскими традициями и бытом на Крайнем Севере. По запросу проводим также групповые экскурсионные программы с англоговорящим гидом и индивидуальные экскурсии. Аудитория без возрастных ограничений.
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