во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Что вас ожидает

Места силы. На территории подворья вы осмотрите инсталляции, созданные из дерева руками местных мастеров. Познакомитесь с традициями народов Севера, услышите историю его освоения. И конечно, загадаете желание в месте силы.

Чаепитие и обряд очищения. Затем мы заглянем в аутентичный чум с очагом: здесь для вас проведут ритуал очищения, а после угостят горячим чаем из самовара.

Вольер с северными оленями. В зверинце подворья вы познакомитесь с животными Кольского края — оленями, песцами и лисами. Сможете угостить оленей ягелем и сделать чудесные фотографии.

Катание на лошади или санях. На территории комплекса есть и конюшня, в которой содержатся 9 племенных лошадей. По желанию вы прогуляетесь верхом по манежу или прокатитесь на русских расписных санях!

Музей крестьянского быта, где в небольшой комнате вы погрузитесь сразу в 2 эпохи Мурманска. Сначала представите в повседневных деталях и мелочах жизнь в деревенской избе Русского Севера, затем познакомитесь с бытом переселенцев 20 века. А после сможете купить интересные сувениры в местной лавке.

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачивается только покупка сувениров. Все активности по программе (чаепитие и обряд очищения в чуме, кормление оленей, катание на санях или верхом по открытому манежу) входят в стоимость экскурсии.