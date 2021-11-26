Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера

Совсем недалеко от центра Мурманска расположилось подворье, где вы за пару часов познакомитесь с...

Совсем недалеко от центра Мурманска расположилось подворье, где вы за пару часов познакомитесь с обычаями, легендами, бытом и характером коренных народов Севера.

Вам предстоит пройти ритуал очищения в чуме, прокатиться на санях и угостить ягелем оленей.

А предания Кольского края наполнят нашу встречу настоящим северным колоритом.
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера
Легенды Севера: экскурсия в мир народов севера

Что вы увидите 🤩

  • Место Силы
  • Место Желаний
  • Чум с очагом
  • музей старинных вещей
  • зверинец (северные олени, лисы, лошади)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совсем недалеко от центра Мурманска расположилось подворье, где вы за пару часов познакомитесь с обычаями, легендами, бытом и характером коренных народов Севера. Вам предстоит пройти ритуал очищения в чуме, прокатиться на санях и угостить ягелем оленей. А предания Кольского края наполнят нашу встречу настоящим северным колоритом.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Входной билет
  • чай в чуме
  • посещение всех локаций в комплексе "Легенды Севера"
Что не входит?
  • Прокат на лошади или пони верхом
  • прокат на санях
Место начала и завершения?
Мурманск, ул. Малая ручьевая, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в 12:00, 14;00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно (кроме понедельника) в 12:00, 14;00, 16:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

👥Групповые👣Пешеходная🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеКольский полуостровОленья ферма

Еще несколько похожих предложений в Мурманске

Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
до 30 чел.
5
3
650
за 1 чел.
Легенды Севера: экскурсия по конному подворью
👣 Пешеходная
Погрузиться в северный быт, покормить оленей, пройти ритуал очищения и прокатиться на санях
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
3 250
за 1 чел.
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
🐴 Конные прогулки
Зарядиться эмоциями от верховой езды, насладиться пейзажами и видом на Кольский залив
28 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
3 000
за 1 чел.
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
🚗 На машине
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
28 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...
Мурманск - Столица Арктики
для 7 чел.
4.8
12
2ч 30м
6 300
за 1-7 чел.
Мурманск - Столица Арктики
🚌 На автобусе
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
По договоренности
С Мурманском на «ты»
до 20 чел.
4.8
8
6 000
за 1-20 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
для 3 чел.
8 000
за 1-3 чел.
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
🚗 На машине
Составить объемное представление об удивительном городе крайностей и загадок
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Мурманск столица - Арктики
для 6 чел.
5 000
за 1-6 чел.
Мурманск столица - Арктики
🚘 Трансфер
Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску и его окрестностям в...
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
ежедневно с 9.00 до 13.00 и 16.00 до 20.00
Из Мурманска в Саамскую деревню
6 000
за 1 чел.
Из Мурманска в Саамскую деревню
🛻 На квадроциклах
Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа - саами
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Ежедневно с 09.00
Новогодний Мурманск
до 35 чел.
1 800
за 1 чел.
Новогодний Мурманск
🚌 На автобусе
Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по самому большому городу за Полярным кругом - Мурманску
Согласно расписанию в календаре
Курс на Север: экскурсия в Териберку
до 8 чел.
5
18
5 000
за 1 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Посетить деревню поморов, кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона в путешествии в мини-группе
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
ежедневно в 08:30
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
для 3 чел.
4.9
87
10ч
14 000
за 1-3 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
для 5 чел.
2 500
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми,...
28 ноя
ещё...
По воскресениям
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
🇷🇺