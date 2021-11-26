Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совсем недалеко от центра Мурманска расположилось подворье, где вы за пару часов познакомитесь с обычаями, легендами, бытом и характером коренных народов Севера. Вам предстоит пройти ритуал очищения в чуме, прокатиться на санях и угостить ягелем оленей. А предания Кольского края наполнят нашу встречу настоящим северным колоритом.
Ответы на вопросы
Что входит?
Входной билет
чай в чуме
посещение всех локаций в комплексе "Легенды Севера"
Что не входит?
Прокат на лошади или пони верхом
прокат на санях
Место начала и завершения?
Мурманск, ул. Малая ручьевая, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в 12:00, 14;00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно (кроме понедельника) в 12:00, 14;00, 16:00
Алексей К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них